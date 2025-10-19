Sandra María með sex mörk í síðustu fimm leikjum

Íslenska landsliðskonan Sandra María Jessen skoraði mark Köln í 5-1 tapi fyrir Bayern München í þýsku úrvalsdeildinni í dag.
Sandra María hefur verið í stuði að undanförnu og skorað sex mörk í síðustu fimm leikjum Köln. Akureyringurinn gekk í raðir Köln frá Þór/KA í lok ágúst.
Sandra María kom Köln yfir gegn Bayern strax á 5. mínútu en þýsku meistararnir svöruðu með fimm mörkum og tryggðu sér öruggan sigur.
Glódís Perla Viggósdóttir sat allan tímann á varamannabekknum hjá Bayern sem er með nítján stig á toppi deildarinnar, þremur stigum á undan Wolfsburg.
Köln er í 10. sætinu með sjö stig. Sandra María hefur skorað fjögur af átta mörkum liðsins í deildinni á tímabilinu.