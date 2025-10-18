Íslenski boltinn

Thelma Karen efnilegust í Bestu deildinni

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Thelma Karen Pálmadóttir tók við verðlaununum úr hendi Þorvaldar Örlygssonar, formanns KSÍ.
FH-ingurinn Thelma Karen Pálmadóttir var valin efnilegasti leikmaður Bestu deildar kvenna af leikmönnum deildarinnar.

Thelma fékk verðlaunin afhent eftir leik FH gegn Íslandsmeisturum Breiðabliks í lokaumferð Bestu deildarinnar í dag. Blikar unnu leikinn, 3-2.

Auk Thelmu voru Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir úr Breiðabliki og Bríet Fjóla Bjarnadóttir úr Þór/KA tilnefndar sem efnilegasti leikmaðurinn. Hrafnhildur Ása fékk verðlaunin í fyrra.

Hin sautján ára Thelma hefur sprungið út hjá FH í sumar. Liðið lenti í 2. sæti Bestu deildarinnar og komst í úrslit Mjólkubikarsins þar sem það tapaði fyrir Breiðabliki, 3-2.

Thelma skoraði bæði mörk FH-inga í bikarúrslitaleiknum. Í Bestu deildinni skoraði hún átta mörk.

Frammistaða Thelmu í sumar fór ekki framhjá Þorsteini Halldórssyni sem valdi hana í íslenska A-landsliðið fyrir leikina gegn Norður-Írlandi í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar.

Thelma hefur leikið 32 leiki fyrir yngri landslið Íslands og skorað tíu mörk.

Besta deild kvenna FH

