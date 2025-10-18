Thelma Karen efnilegust í Bestu deildinni

FH-ingurinn Thelma Karen Pálmadóttir var valin efnilegasti leikmaður Bestu deildar kvenna af leikmönnum deildarinnar.
Thelma fékk verðlaunin afhent eftir leik FH gegn Íslandsmeisturum Breiðabliks í lokaumferð Bestu deildarinnar í dag. Blikar unnu leikinn, 3-2.
Auk Thelmu voru Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir úr Breiðabliki og Bríet Fjóla Bjarnadóttir úr Þór/KA tilnefndar sem efnilegasti leikmaðurinn. Hrafnhildur Ása fékk verðlaunin í fyrra.
Hin sautján ára Thelma hefur sprungið út hjá FH í sumar. Liðið lenti í 2. sæti Bestu deildarinnar og komst í úrslit Mjólkubikarsins þar sem það tapaði fyrir Breiðabliki, 3-2.
Thelma skoraði bæði mörk FH-inga í bikarúrslitaleiknum. Í Bestu deildinni skoraði hún átta mörk.
Frammistaða Thelmu í sumar fór ekki framhjá Þorsteini Halldórssyni sem valdi hana í íslenska A-landsliðið fyrir leikina gegn Norður-Írlandi í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar.
Thelma hefur leikið 32 leiki fyrir yngri landslið Íslands og skorað tíu mörk.
Blikinn Birta Georgsdóttir var valin besti leikmaður Bestu deildar kvenna á nýafstöðnu tímabili af leikmönnum deildarinnar.