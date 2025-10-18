Haaland skaut City á toppinn

Ekkert fær Erling Haaland stöðvað en hann skoraði bæði mörk Manchester City þegar liðið lagði Everton að velli, 2-0, í ensku úrvalsdeildinni í dag.
Haaland er langmarkahæstur í ensku úrvalsdeildinni með ellefu mörk en hann hefur skorað í öllum leikjum City nema einum.
Norski framherjinn skoraði fyrra markið með skalla eftir fyrirgjöf frá Nico O'Reilly á 58. mínútu. Fimm mínútum síðar bætti hann öðru marki með skoti úr vítateignum eftir sendingu Savinhos.
Með sigrinum tyllti City sér á topp deildarinnar með sextán stig en liðið hefur unnið þrjá leiki í röð. Arsenal getur endurheimt toppsætið ef liðið fær stig gegn Fulham í leik sem hefst klukkan 16:30.
Everton er í 10. sæti deildarinnar með ellefu stig.