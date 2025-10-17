Þeir sem spila Fantasy í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta missa ekki af þætti vikunnar af Fantasýn og að þessu sinni var meðal annars gerður samanburður á liðum strákanna í Brennslunni á FM 957.
Fantasýn er Fantasy Premier League-hlaðvarp Sýnar, heimili enska boltans á Íslandi. Þáttastjórnendur eru Albert Þór Guðmundsson og Sindri Kamban. Nýjasti þáttur strákanna ber nafnið Fantabrögð í Fantasýn.
Í liðnum Stjörnulið vikunnar voru teknir fyrir Rikki G og Egill Ploder. Rikka gengur betur, nýbúinn að wildcarda á meðan Egill er í basli
„Þeir eru með líka deild, Brennsludeildina. Eigum við að fara aðeins yfir liðin þeirra,“ sagði Sindri Kamban.
„Rikka gengur aðeins betur. Hann er í 2,3 milljónum í heiminum og var að wildcarda,“ sagði Albert Þór Guðmundsson.
„Þetta er maður sem spilar sinn eigin leik. Hann er ekki að hugsa um hvað öðrum finnst.“
„Hann er með Matty Cash þarna, maður sér hann ekki mikið. Svo hangir hann á [Bryan] Mbeumo líka,“ sagði Albert en hvernig líst honum á liðið hans Rikka?
„Það eru áhættur þarna. Eins og [Martín] Zubimendi. Ég er ekki seldur á það,“ sagði Albert.
„Mbeumo líka. Hvort Rikki sé að veðja á það að hann sé farin að taka vítin hjá United,“ sagði Albert.
Þeir fóru líka yfir liðið hans Egils en hann hefur átt frekar brösuga byrjun, enda er hann ekki með Erling Haaland.
„Mögulega er það að verða honum að falli þetta tímabilið,“ sagði Albert.
Strákarnir grínuðust líka aðeins með nafnið á liðinu hans sem lítur út eins og lyilorð með alls konar aukastöfum og táknum.
„Ég hef smá áhyggjur af Agli þarna,“ sagði Albert um liðið en það má heyra allt spjallið með því að hlusta á þáttinn. Umræðan um lið þeirra Rikka G og Egils Ploder kemur eftir rúmar 59 mínútur.