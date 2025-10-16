Strengslit urðu á stofnstreng Mílu á milli Breiðholts og Hveragerðis á fimmta tímanum. Það hefur áhrif á nettengingar í Norðlingaholti.
Í fréttatilkynningu frá Mílu segir að slitið hefur áhrif á um fjögur hundruð nettengingar í Norðlingaholti. Framkvæmdasvið fór af stað um hálf sex að leita að slitinu sem fannst korteri seinna við Arnarnesveg.
Grafa þarf að slitinum til að lagfæra þau en áætlað er að viðgerðum ljúki klukkan tíu í kvöld.
Í tilkynningu á heimasíðu Mílu segir að strengslitið hafi einnig áhrif á farsímasenda í Vatnsenda og í Bláfjöllum.
Fréttin verður uppfærð.