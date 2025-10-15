Snýr aftur eftir 30 mánaða bann

Fabio Paratici er snúinn aftur til starfa sem íþróttastjóri hjá Tottenham Hotspur eftir tvö og hálft ár í banni frá afskiptum af fótbolta vegna brota í starfi hjá Juventus.
Paratici var dæmdur í bann af Alþjóðaknattspyrnusambandinu FIFA í apríl 2023. Hann sagði þá starfi sínu lausu hjá Tottenham, eftir að áfrýjun hans við banninu var hafnað af íþróttadómstóli á Ítalíu.
Ítalinn var dæmdur í bannið fyrir brot í starfi hjá Juventus. Hann sinnti þar starfi framkvæmdastjóra sem og íþróttastjóra er félagið lagði fram falska ársreikninga. Tíu stig voru tekin af félaginu í A-deildinni á Ítalíu vegna brotanna á þeim tíma.
Í síðasta mánuði komst Paratici, ásamt öðrum stjórnendum Juventus á þeim tíma, að samkomulagi við dómsyfirvöld á Ítalíu sem koma í veg fyrir að hann þurfi að sitja inni fyrir brot sín. Hann átti yfir höfði sér allt að 18 mánaða fangelsisdóm vegna brotanna.
Paratici snýr nú aftur til starfa hjá Lundúnafélaginu og mun deila stöðu íþróttastjóra ásamt Johan Lange, sem hefur sinnt því frá því að sá ítalski sagði upp fyrir tveimur og hálfu ári síðan.
Tottenham hefur farið vel af stað í ensku úrvalsdeildinni undir stjórn Danans Thomas Frank, sem tók við sem þjálfari liðsins í sumar af Ange Postecoglou.
Liðið er með 14 stig eftir sjö leiki og situr í þriðja sæti deildarinnar, tveimur frá toppliði Arsenal. Tottenham er þá með fjögur stig í Meistaradeild Evrópu eftir sigur á Villarreal og jafntefli við Bodö/Glimt í Noregi.