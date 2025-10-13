Ødegaard frá fram yfir næsta landsleikjahlé Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 13. október 2025 16:45 Martin Ødegaard hefur glímt við meiðsli á tímabilinu. getty/Rob Newell Martin Ødegaard, fyrirliði Arsenal, verður frá keppni fram í miðjan nóvember vegna meiðsla á hné. Ødegaard meiddist í leik gegn West Ham United þarsíðasta laugardag. Daginn eftir greindi Arsenal frá því að hann myndi ekki spila með norska landsliðinu í næstu tveimur leikjum þess en gaf ekki upp hvenær hann myndi snúa aftur á völlinn. Nú bendir flest til þess að Ødegaard verði frá keppni fram yfir næsta landsleikjahlé. Fyrsti leikur Arsenal eftir það er gegn erkifjendunum í Tottenham 23. nóvember. Ødegaard missir væntanlega af deildarleikjum gegn Fulham, Crystal Palace, Burnley og Sunderland og leikjum gegn Atlético Madrid og Slavia Prag í Meistaradeild Evrópu. Þrátt fyrir að vera án Ødegaards rúlluðu Norðmenn yfir Ísraela á laugardaginn, 5-0, og stigu stórt skref í átt að því að tryggja sér sæti á HM í fyrsta sinn síðan 1998. Noregur mætir Nýja-Sjálandi í vináttulandsleik í Ullevaal-leikvanginum í Osló á morgun. Enski boltinn HM 2026 í fótbolta Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Ødegaard frá fram yfir næsta landsleikjahlé Brakið úr bílslysi Michail Antonio var til sölu á eBay Rooney er ósammála Gerrard Haaland og Glasner bestir í september Fæddist með gat á hjartanu Sir Jim Ratcliffe: Amorim þarf þrjú ár til að sanna sig Yfir fimm þúsund bannaðar auglýsingar á meðan leikurinn var í loftinu Matti Villa efstur í Víkingsdeildinni í Fantasy en þjálfarinn á botninum Gætu spilað á Wembley ef Emirates fær Real Madrid uppfærslu Telja að leikmenn United styðji Ruben Amorim Segir leikmenn í gullkynslóð Englands hafa verið „sjálfhverfir lúserar“ Raya að skrifa undir nýjan samning Haaland hefur skorað á öllum völlum nema einum Tíu milljóna punda kjarakaup John Stones íhugaði að hætta í fótbolta Hvetur fólk til að skipta Gyökeres og Joao Pedro út ef þeir taka ekki vítin Rooney gagnrýnir Mo Salah og vill færa hann til á vellinum Guardiola ætlar að skipuleggja kvöldverð með Wenger og Ferguson Sjáðu allt um enska boltann um helgina á fimm mínútum „Þá er búið að yfirtaka sál félagsins“ Arnar Gunnlaugs segir gagnrýnendur Liverpool gleyma mannlega þættinum Pep fljótastur í 250 sigra „Þarf að halda í við Mbappé og Kane“ Haaland lyfti Man City upp í sjötta sætið „Á endanum fengum við á okkur mark í blálokin“ Markaskorarinn Mount vonast til að sigur dagsins sé vendipunkturinn Þriðja tap Liverpool í röð Man Utd - Sunderland 2-0 | Nauðsynlegur sigur fyrir Amorim Arsenal á toppinn Leeds - Tottenham 1-2 | Tottenham upp í annað sæti eftir sigur á Leeds Sjá meira