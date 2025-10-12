„Hafið engar áhyggjur af Kína, það verður allt í góðu lagi“ Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 12. október 2025 22:08 Trump stappar stálinu í Bandaríkjamenn. AP Donald Trump Bandaríkjaforseti gerði tilraun til að stappa í Bandaríkjamenn stálinu andspænis yfirvofandi stigmögnun tollastríðs síns við Kína. Í gær hótaði hann hundrað prósent tollum á kínverskar og segir viðbrögð Xi Jinping forseta Kína stafa af því að hann hafi átt slæman dag. Trump tilkynnti í fyrradag um stóreflisaukningu á tollum á vörur frá Kína. Hundrað prósenta tollur yrði lagður á allar kínverskar vörur og það ofan á þá tolla sem innflytjendur greiða kínverskum framleiðendum. Þetta var svar við tilkynningu stjórnvalda í Peking um að tálmar yrðu settir á útflutning sjaldgæfra málma. Kínverjar eru nánast í einokunarstöðu á markaði sjaldgæfra málma sem eru undirstaðan í allri raftækni nútímans. Kínverjar hafa lofað því að svara í sömu mynt verði af tollahækkuninni. Talsmaður viðskiptaráðuneytis Kína sagði í dag að Kínverjar hafi engan áhuga á viðskiptastríði en að þeir muni ekki skorast undan því. Markaðurinn vestanhafs hafa brugðist illa við gagnkvæmum hótunum Kínverja og Bandaríkjamanna. Til að mynda lækkaði S&P-vísitalan um 2,7 prósent á fáeinum klukkustundum og verð rafmynta hrapaði. Í færslu á samfélagsmiðlum virðist Trump opna á möguleikann á samkomulagi. „Hafið engar áhyggjur af Kína, það verður allt í góðu lagi! Háttvirtur forseti Xi Jinping átti bara slæman dag. Hann langar ekki í kreppu í sínu landi og það vil ég ekki heldur. Bandaríkin vilja hjálpa Kína, ekki skaða það!“ sagði hann á samfélagsmiðli sínum fyrr í kvöld. Bandaríkin Kína Donald Trump Skattar og tollar Mest lesið Trans kona á landsþingi Miðflokksins: Sagt að hún væri skömm við kvenþjóðina Innlent Ian Watkins myrtur af samföngum Erlent Snorri Másson nýr varaformaður Miðflokksins Innlent Sjö milljarða framlög frá aldamótum: Vill endurskoða rekstur Húsdýragarðsins Innlent Oddvitinn ætlar ekki aftur fram Innlent Vinnuslys í bakaríi Innlent Fágætar bækur hurfu í tugatali úr bókasöfnum og reyndust allar rússneskar Erlent Bein útsending: Landsþing Miðflokksins Innlent Hekla Aurora kveður með útsýnisflugi frá Reykjavík Innlent Líkamsárás við skemmtistað Innlent Fleiri fréttir „Hafið engar áhyggjur af Kína, það verður allt í góðu lagi“ Fágætar bækur hurfu í tugatali úr bókasöfnum og reyndust allar rússneskar Neyðaraðstoð flæðir inn í Gasa Ian Watkins myrtur af samföngum Lögreglan í Ósló beitti mótmælendur táragasi Funda um friðarsáttmála í Egyptalandi á mánudag Átján saknað eftir harmleikinn í Tennessee Hafa frest til mánudags til að sleppa gíslunum Hundrað prósenta tollaaukning á allar vörur frá Kína Nóbelsnefndin rannsakar mögulegan leka og óvenjuleg veðmál Gengst við því að hafa grandað farþegaþotunni Fjöldi látinn eftir að verksmiðja sprakk í loft upp Norska ríkisstjórnin slær skipagöngin út af borðinu Hótar að beita Hamas hörðu afvopnist samtökin ekki Nóbelsnefndin hafi valið pólitík fram yfir frið Settu forsetann af vegna glæpaöldu í Perú Venesúelskur stjórnarandstæðingur hlaut friðarverðlaun Nóbels Bein útsending: Hver hlýtur friðarverðlaun Nóbels? Taívanir vilja reisa varnarhjúp gegn Kína Harðar árásir á Kænugarð í nótt Norðmenn uggandi vegna mögulegra viðbragða Trump Vopnahlé tekur gildi Annar andstæðingur Trumps ákærður Hægagangur á rússneska hagkerfinu Sagðir skoða að færa Eurovision verði Ísraelum meinuð þátttaka Dómur þyngdur yfir nauðgara Pelicot Myndir: Hágrátið og hlegið þegar fréttir bárust af friðarsamkomulagi Von um frið en uggur um efndir Trump segir Hamas og Ísraela hafa náð samkomulagi Kenna Evrópu- og Bandaríkjamönnum um litlar líkur á friði Sjá meira