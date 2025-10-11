Barneignir og sauðfjárrækt á sviðinu í Aratungu Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 11. október 2025 20:06 Hluti af leikarahópnum í verkinu 39 og ½ vika, ásamt Ólöfu leikstjóra. Magnús Hlynur Hreiðarsson Það gengur mikið á í félagsheimilinu Aratungu í Biskupstungum þessa dagana því þar eru barneignir og sauðfjárrækt í aðalhlutverki, sem leiðir til hvers konar misskilnings eins og vera ber í góðum gamanleik, sem leikdeildin í sveitinni er að setja upp. Æfingar á gamanleiknum 39 og ½ vika hafa staðið yfir í Aratungu síðustu vikur en verkið er eftir Hrefnu Friðriksdóttir og er í leikstjórn Ólafar Sverrisdóttur. Verkið verður frumsýnt 17. október en það er farsakenndur gamanleikur þar sem barneignir og sauðfjárrækt spila stórt hlutverk. „Ég er ólétt, þetta var ekkert kraftaverk, bara gamla góða leiðin ef ég man rétt. Sko strákinn, þetta gastu. Áttu von á barni, nei það getur ekki verið, jæja á maður ekki að óska þér til hamingju. Hvernig gerðist þetta eiginlega,” segir úr broti leikritsins. „Þetta gerist nefnilega allt á einni meðgöngu eða á þeim tíma, sem ein meðganga tekur. Það er mikið um drama, við skulum segja það og svona „comfliktar” en þetta er já mjög skemmtilegt leikrit samt,” segir Ólöf Sverrisdóttir, leikstjóri. Verkið er eftir Hrefnu Friðriksdóttir og er í leikstjórn Ólafar Sverrisdóttur. Verkið verður frumsýnt 17. októberMagnús Hlynur Hreiðarsson 14 leikarar taka þátt í sýningunni, allt fólk búsett í Bláskógabyggð, fólk á aldrinum 15 til 75 ára. „Þetta er bara ótrúlega gefandi og skemmtilegt, miklir ánægjutímar”, segir Aðalheiður Helgadóttir, formaður Leikdeildar UMF. Biskupstungna, sem leikur Friðmey félagsráðgjafa í leikritinu. Aðalheiður Helgadóttir, formaður Leikdeildar UMF. Biskupstungna, sem leikur Friðmey félagsráðgjafa í leikritinu. Magnús Hlynur Hreiðarsson Hvernig mynduð þið lýsa þessu leikriti? „Já bæði svona, það gerist margt og þetta fjallar um 39 og ½ viku og hver gerði bomsí, bomsí bomm,” segir Sigurjón Sæland, sem leikur Tomma töffara í leikritinu Þessi þrjú eru öll með eftirnafnið Sæland og leika mismunandi hlutverk í leikritinu en þetta eru þau frá hægri, Sigurjón Sæland, Adda Sóley Sæland og Skúli Sæland.Magnús Hlynur Hreiðarsson „Þú fröken fegurst kvenna, finn ég blóðið renna, bið ég þig að finna fyrir, mínum stífa pinna,” er vísa, sem Sigurjón fer með. Leikritið er sýnt í félagsheimilinu Aratungu í Reykholti í Bláskógabyggð.Magnús Hlynur Hreiðarsson Facebooksíða leikfélagsins Leikritið er farsakenndur gamanleikur þar, sem barneignir og sauðfjárrækt spila stórt hlutverk.Aðsend Bláskógabyggð Mest lesið Valtýr furðar sig á óhróðri, níði og aðdróttunum systkina Innlent Sendir Svein Andra í mál við ríkið Innlent Fagnar miklum fjölda áskorana og liggur undir feldi Innlent Gögn sem fyrst voru ekki til brunnu síðar Innlent Bergþór dregur framboðið til baka Innlent Kínverskir bílar gætu verið notaðir til njósna Innlent Kourani fluttur á Klepp Innlent Mætti með hníf í sund og var vísað út Innlent „Pólitík hjá ríkisstofnun sem á bara að vinna fyrir borgarana“ Innlent „Þetta er pólitísk vakning“ Innlent Fleiri fréttir Smáskjálftahrina minni á atburði fyrir eldgos Hekla Aurora kveður með útsýnisflugi frá Reykjavík Barneignir og sauðfjárrækt á sviðinu í Aratungu Kínverskir bílar gætu verið notaðir til njósna „Pólitík hjá ríkisstofnun sem á bara að vinna fyrir borgarana“ Mætti með hníf í sund og var vísað út Biden í geislameðferð við krabbameini Fann fyrir ákalli um ferska forystu Frambjóðendum fækkar og kínverskir bílar njósna um Norðurlandabúa Sendir Svein Andra í mál við ríkið Bergþór dregur framboðið til baka „Þetta er pólitísk vakning“ Fagnar miklum fjölda áskorana og liggur undir feldi Segir tölur um ungloðnu gríðarlega jákvæðar Bein útsending: Landsþing Miðflokksins Glæsileg Regnbogahátíð í Vík alla helgina Endurkjörinn formaður Starfsgreinasambandsins Gíslar á heimleið og gleðifréttir af loðnunni Valtýr furðar sig á óhróðri, níði og aðdróttunum systkina Gögn sem fyrst voru ekki til brunnu síðar Magga Stína komin til Amsterdam Tapsárir unglingar lofuðu að lækka Tveir þriðju vilja að Ísland dragi sig úr Eurovision Halla og Þorbjörg á leið til Kína Hvattir til að leggja tímanlega af stað Beygjuvasarnir stórhættulegir Kourani fluttur á Klepp Fékk sýn og vakti heimsathygli Vísað út af bókasafni fyrir að drekka inni á salerni Enginn njósni um barnaafmæli borgarinnar Sjá meira