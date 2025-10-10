„Svekkjandi að missa af næsta leik“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 10. október 2025 21:43 Andri Lucas lagði þriðja mark Íslands upp en missir af næsta leik gegn Frakklandi. vísir / anton brink „Maður á eiginlega ekki til eitt aukatekið orð, þeir skora bara úr hverju einasta skoti“ sagði landsliðsmaðurinn Andri Lucas Guðjohnsen eftir 3-5 tap fyrir Úkraínu. Hann verður í banni í leiknum gegn Frakklandi á mánudag, eftir að hafa rifið kjaft við dómarann í kvöld. „Ógeðslega svekkjandi, mér fannst við ekki eiga lélegan leik, fáum bara alltof mörg mörk á okkur“ sagði Andri einnig í viðtali við Val Pál Eiríksson eftir leik. Honum fannst ekki tilefni til að hafa áhyggjur, þó menn hafi slökkt á sér og Ísland hafi fengið tvö mörk á sig undir lok bæði fyrri og seinni hálfleiks. „Þetta var bara skrítinn leikur. Við munum fara yfir hann og skoða hvað við hefðum getað gert betur… Það er erfitt að segja [hvað vandamálið var], þegar við fáum fimm mörk á okkur, það er náttúrulega bara ekki í lagi.“ „Hafði engan áhuga á að tala við hann“ Andri Lucas fékk gult spjald undir lok fyrri hálfleiks fyrir að rífa kjaft við dómarann og verður því í banni í leiknum gegn Frakklandi á mánudag. „Mér fannst það ekki alveg nógu sanngjarn dómur. Það koma 2-3 skipti þar sem mér fannst ég hafa átt að fá brot, en hann var ekki sammála. Ég hafði engan áhuga á að tala við hann, þannig að ég fékk gult fyrir það og já, það er svekkjandi að missa af næsta leik.“ Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta Mest lesið Uppgjörið: Ísland - Úkraína 3-5 | Óhamingjunni varð allt að vopni Fótbolti Auglýsir ólögleg veðmál: „Hryggir mig mjög að Kristófer fari þessa leið“ Körfubolti Kristófer fjarlægir sig frá Coolbet fjölskyldunni Körfubolti Reiður yfir mistökum Mikaels: „Negldu þessu helvíti í burtu“ Fótbolti Mörk Íslands og Úkraínu: Tvö undir lokin frá gestunum Fótbolti Miðasala á leik Íslands og Úkraínu hefst aftur í hádeginu í dag Fótbolti Engin hjartaaðgerð en smá magnyl skaðar ekki Fótbolti Ný upplifun fyrir strákana: „Líklega legið þungt á þeim“ Fótbolti Mikil gleði á Ölveri og Arnar steig á stokk Fótbolti Einkunnir íslenska liðsins: Albert fremstur á meðal jafningja Fótbolti Fleiri fréttir „Langt síðan ég var svona reiður og svekktur eftir leik“ „Svekkjandi að missa af næsta leik“ „Virkilega galið tap“ „Við vorum bara flottir í kvöld“ Baulað á þjálfarann og Svíar á botninum „Mjög barnalegir og gefum mörk“ Einkunnir íslenska liðsins: Albert fremstur á meðal jafningja Uppgjörið: Ísland - Úkraína 3-5 | Óhamingjunni varð allt að vopni Mbappé og félagar mæta með fullt hús stiga til Reykjavíkur Reiður yfir mistökum Mikaels: „Negldu þessu helvíti í burtu“ Mörk Íslands og Úkraínu: Tvö undir lokin frá gestunum Ungu strákarnir okkar sóttu stig til Sviss Mikil gleði á Ölveri og Arnar steig á stokk Kraftur Sævars muni smita stuðningsmenn Sævar Atli í byrjunarliðinu í fyrsta skipti í rúm tvö ár Skoraði sigurmarkið gegn Liverpool og svo tvö fyrir landsliðið Haaland og Glasner bestir í september Lykilmenn fjarverandi hjá Úkraínu „Tímarnir hafa einfaldlega breyst“ hjá þýska landsliðinu Ný upplifun fyrir strákana: „Líklega legið þungt á þeim“ „Þetta er mikilvægasti leikurinn í riðlinum“ Isak segist vera tilbúinn í níutíu mínútur Miðasala á leik Íslands og Úkraínu hefst aftur í hádeginu í dag Hallgrímur framlengir við KA Mbappé nýtur betur lífsins í Madrid: „Þetta er ekki árás á Frakkland“ Fæddist með gat á hjartanu Engin hjartaaðgerð en smá magnyl skaðar ekki Járngirðingar í kringum leikmannahótel Ísraela í Osló Kviknaði í húsi Vinícius Júnior Rúnar þakkar fyrir stuðning eftir mikið sjokk Sjá meira