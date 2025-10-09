Veðmálauglýsingar virðast eiga auðvelt með að komast fyrir framan augu sjónvarpsáhorfenda þrátt fyrir að vera bannaðar. Þetta sýnir ný rannsókn hjá Bristol-háskóla í Englandi.
Yfir fimm þúsund sýnilegar auglýsingar um fjárhættuspil sáust í nýlegum leik í ensku úrvalsdeildinni þrátt fyrir bann sem átti að leiða til fækkunar þeirra.
Þetta kom í ljós eftir greiningu frá Bristol-háskóla. Hún leiddi í ljós að 5.262 dæmi um auglýsingar um fjárhættuspil sáust í útsendingu frá 4-0 sigri Manchester City á Wolves þann 16. ágúst síðastliðinn. Breska ríkisútvarpið segir frá.
Af þeim auglýsingaskilaboðum sem sáust voru um 91 prósent sýnileg á meðan leikurinn stóð yfir en aðeins níu prósent í umfjöllun fyrir og eftir leik. Þetta er því sá leikur sem hefur haft flestar sýnilegar auglýsingar um fjárhættuspil í beinni útsendingu síðan rannsóknin hófst árið 2023.
Samkomulag frá 2019 milli fjárhættuspilafyrirtækja um sjálfvirkt „flautubann“ þýðir að veðmálaauglýsingar í sjónvarpi eru ekki sýndar frá fimm mínútum fyrir upphafsflaut og til fimm mínútna eftir leikslok.
„Bannið“ endar klukkan 21:00 og nær ekki yfir aðrar gerðir sýnilegra auglýsinga eins og kostun á treyjum, auglýsingaskilti við völlinn og merki á mannvirkjum leikvangsins, sem allt hefur aukist á undanförnum árum. Þar finnar auglýsingar bakdyrnarnar inn á skjáinn fyrir framan áhorfendur.
Í fyrstu umferð leikja á þessu tímabili ensku úrvalsdeildarinnar kom í ljós í rannsókn að 13.200 skilaboð um fjárhættuspil sáust í Bretlandi á meðan flautubanninu stóð einu saman, sem er 32 prósenta aukning frá fyrra ári.
Gambling reform campaigners say industry advertising has reached “astonishing” levels after it was found that 27,440 betting messages were evident during the opening weekend of the Premier League season.A new study from the University of Bristol monitored 29 hours of live… pic.twitter.com/iSB7WyjCxl— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 8, 2025
