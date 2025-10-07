Segir stöðuna á sjúkrahúsinu á Akureyri grafalvarlega Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 7. október 2025 13:57 Ingibjörg Isaksen þingflokksformaður hefur áhyggjur af stöðunni á Akureyri og Alma Möller heilbrigðisráðherra segir að málið sé tekið alvarlega. Þingflokksformaður Framsóknarflokksins segir stöðuna á sjúkrahúsi Akureyrar grafalvarlega í kjölfar þess að stjórnendur hafi fengið fyrirmæli um að segja upp samningum við sérfræðilækna. Heilbrigðisráðherra segir ekki rétt að þau fyrirmæli hafi komið frá henni, tryggja þurfi þjónustuna með öllum ráðum, málið sé í farvegi hjá forstjóra sjúkrahússins. Ingibjörg Isaksen þingflokksformaður Framsóknar bar upp fyrirspurn um málið á þingi í gær. Um sé að ræða þrettán sérgreinalækna í hjarta-, krabbameins-, kvensjúkdóma-, meltingarfæra, -og lyflækningum. Fréttir bárust af því í september að til stæði að segja upp ferilverkasamningunum, heilbrigðisráðuneytið telji samningana auðvelda læknum að rukka fyrir gerviverktöku. Hætta á að sjúkrahúsið missi stöðu sína „Það er ljóst að þjónustan mun dragast verulega saman ef ekki finnst lausn á málinu,“ sagði Ingibjörg á þingi í gær og bætti því við að málið veki upp miklar áhyggjur starfsfólks. „Þetta veldur eðlilega miklum áhyggjum, ekki aðeins meðal starfsfólks og sjúklinga heldur einnig heilsugæslulækna á upptökusvæði SAk og lækna á Landspítala sem sjá ekki fram á að geta tekið við öllum þeim sjúklingum sem munu þá leita suður ef þjónustan fæst ekki lengur á Akureyri. Þetta er því, má segja, kerfislægt vandamál, ekki staðbundið.“ Ferliverkasamningarnir hafi verið lykillinn í að tryggja sérfræðiþjónustu utan höfuðborgarsvæðisins, hafi reynst aðilum og sjúklingum vel. Mannekla sé töluverð á sjúkrahúsinu. „Ef ferliverkasamningar falla úr gildi eða læknar minnka við sig vinnu er hætta á að SAk nái ekki lengur að sinna hlutverki sínu sem varasjúkrahús. Þá gæti þurft að loka göngudeild og senda sjúklinga suður til rannsókna og meðferðar. Þjónustan á SAk hefur verið byggð upp af frábæru starfsfólki í áratugi og ef hluti hennar hverfur nú mun taka mörg ár að endurreisa hana.“ Spurði Ingibjörg hvort ráðherra hafi verið í samráði við stjórn Sjúkrahússins á Akureyri áður en ákvörðunin var tekin. Ekki rétt að sjúkrahúsið hafi fengið fyrirmæli Alma Möller heilbrigðisráðherra sagði í svörum til þingmanns að hún hafi fengið fyrirspurn um málið frá forstjóra sjúkrahússins í liðinni viku. Hún sagði ekki rétt að sínu mati að sjúkrahúsið hefði fengið fyrirmæli um að segja upp ferliverkasamningi líkt og komið hafi fram í máli þingmanns. „Þetta mál hófst í fyrra með bréfi frá fjármála- og efnahagsráðuneyti þegar hæstvirtur tíundi þingmaður Suðurkjördæmis var fjármálaráðherra. Þar var bent á svokallaða gerviverktöku og kosti og galla við verktakasamninga, en að gerviverktöku ætti að uppræta því að hún gæti sætt endurákvörðun skattayfirvalda.“ Heilbrigðisráðuneytið hafi fylgt erindinu eftir með bréfi í mars sem farið hafi til allra forsstjóra heilbrigðisstofnana. Þar hafi verið áréttaður munur á þessum samningum og síðan aftur í maí. „Og þar stendur orðrétt, með leyfi forseta: Forstjórar fari yfir verksamninga sína við heilbrigðisstarfsmenn með ákveðin sjónarmið í huga. Þarna er sem sagt forstjórum uppálagt að fara yfir samninga og sjá hvort um sé að ræða gerviverktöku. Það er rætt að það eigi auðvitað helst ekki að hafa verktakasamninga, heldur reyna að manna með föstum mannskap, en að það sé hægt í undantekningartilvikum,“ sagði ráðherra. „Ég var ekki í neinu samráði, af því að um það var spurt, við forstjóra áður en þetta mál var tekið upp. Það er ekki búið að segja upp þessum samningum en forstjóri vinnur að lausnum. Síðan hefur verið spurt hvort ráðuneytið sé með í ráðum og þá kom ákveðin fyrirspurn frá forstjóra í liðinni viku.“ Tryggja þurfi þjónustuna Steig þá Ingibjörg Isaksen aftur upp í pontu og sagði að annað hefði komið fram í máli stjórnar Sjúkrahússins á Akureyri um uppsögn samningana þegar hún hafi fundað með þeim í síðustu viku. Hún hygðist hinsvegar ekki munnhöggvast við ráðherra, málið snerist um þjónustu í heimabyggð. „Þjónustu sem íbúar hafa hingað til getað treyst á, þjónustu sem er afar mikilvægt að varasjúkrahús landsins geti sinnt. Ef áfram heldur sem horfir munum við sjá á eftir mikilli þekkingu hverfa úr heimabyggð, sem er bara gríðarlegt áfall fyrir svæðið.“ Steig þá ráðherra upp í pontu og sagðist sammála þingmanninum, um mikilvæga þjónustu væri að ræða sem tryggja þurfi með öllum ráðum. „Eins og ég nefndi áðan þá vinnur forstjóri að lausnum og er í lófa lagið að fresta þessum aðgerðum. Sú sem hér stendur mun ekki koma að þessu máli. Ég hef sagt mig frá því vegna skyldleika við einn af þeim aðilum sem þarna starfa þannig að það yrði þá annar ráðherra. Ég hef auðvitað metið hæfi mitt skref fyrir skref í þessu máli en nú er komið ákveðið erindi frá forstjóra. Það kom í liðinni viku og þá hafði ég þegar lagt drög að því. 