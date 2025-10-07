Hvetur fólk til að skipta Gyökeres og Joao Pedro út ef þeir taka ekki vítin Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 7. október 2025 11:30 Viktor Gyökeres og Joao Pedro hafa ekki verið heitir í upphafi tímabils. vísir/epa Strákarnir í Fantasýn, hlaðvarpi Sýnar um Fantasy leik ensku úrvalsdeildarinnar, svöruðu spurningum hlustenda í síðasta þætti. Nokkrar þeirra sneru að framherjakrísunni í Fantasy. Erling Haaland hefur raðað inn mörkum fyrir Manchester City en margir aðrir hátt skrifaðir framherjar í ensku úrvalsdeildinni hafa ekki náð sér á strik. Fantasy-spilarar velta því nú fyrir sér hvað gera skuli með framherjana í leiknum og leituðu ráða hjá strákunum í Fantasýn. Hægt er að hlusta á þáttinn hér að neðan eða með því að smella hér. Albert Þór Guðmundsson hvetur Fantasy-spilara til að láta Viktor Gyökeres og Joao Pedro róa, að því gefnu að þeir séu ekki lengur vítaskyttur Arsenal og Chelsea. „Skipta út Gyökeres og Pedro. Þeir eru ekki að standa sig. Ef þeir eru ekki með vítin er engin ástæða til að halda þeim,“ sagði Albert. „Ef þeir eru með vítin er þetta alltaf ákvörðun. Segjum að einhver myndi gulltryggja núna að Gyöekeres sé með vítin og farandi inn í þessa leiki hjá Arsenal myndi ég ekki losa hann.“ Albert segir að Gyökeres réttlæti ekki háan verðmiða í Fantasy ef Bukayo Saka er vítaskytta númer eitt hjá Arsenal. Gyökeres hefur skorað úr einni vítaspyrnu á tímabilinu en Saka tók víti í síðasta leik Arsenal, 2-0 sigri á West Ham United á heimavelli. Framherjinn sem Albert lýst best á er Jean-Philippe Mateta hjá Crystal Palace. Hann hefur skorað tvö mörk á tímabilinu. „Hann á þrjá heimaleiki í næstu fjórum umferðum og er búinn að fá þvílík færi. Einhver myndi spyrja hvort hann væri ekki lélegur að klúðra öllum þessum færum en ég held að Mateta hafi alveg sýnt okkur að hann geti klárað færin. Hann er líka búinn að vera óheppinn, skjóta í stöng og eitthvað svona. Ég myndi segja að hann sé mest spennandi til að koma inn,“ sagði Albert. Hann segir að Alexander Isak hjá Liverpool sé einnig möguleiki í stöðunni en það felist áhætta í að kaupa hann vegna óvissu með spiltíma. Hægt er að hlusta á alla þætti Fantasýn á tal.is með því að smella hér. Enski boltinn Fantasýn Mest lesið Sló golfhögg með krókódíl rétt fyrir aftan sig Golf „Mér finnst hún skipta sér af málum sem koma henni ekki við“ Fótbolti LeBron boðar aðra Ákvörðun Körfubolti Bjargaði lífi mótherja í miðjum leik Fótbolti „Skil ekki hvernig má kýla einhvern í andlitið?“ Íslenski boltinn Sekúndubrot á milli Tomma og Nablans í fyrstu grein Ólympíuleika Extra Sport Metár hjá David Beckham Fótbolti Rooney gagnrýnir Mo Salah og vill færa hann til á vellinum Enski boltinn Er eitthvað óeðlilegt að búið sé að gagnrýna þetta Valslið? Íslenski boltinn Sjáðu svakalega vítakeppni þegar frændliðin börðust í bikarnum Handbolti Fleiri fréttir John Stones íhugaði að hætta í fótbolta Hvetur fólk til að skipta Gyökeres og Joao Pedro út ef þeir taka ekki vítin Rooney gagnrýnir Mo Salah og vill færa hann til á vellinum Guardiola ætlar að skipuleggja kvöldverð með Wenger og Ferguson Sjáðu allt um enska boltann um helgina á fimm mínútum „Þá er búið að yfirtaka sál félagsins“ Arnar Gunnlaugs segir gagnrýnendur Liverpool gleyma mannlega þættinum Pep fljótastur í 250 sigra „Þarf að halda í við Mbappé og Kane“ Haaland lyfti Man City upp í sjötta sætið „Á endanum fengum við á okkur mark í blálokin“ Markaskorarinn Mount vonast til að sigur dagsins sé vendipunkturinn Þriðja tap Liverpool í röð Man Utd - Sunderland 2-0 | Nauðsynlegur sigur fyrir Amorim Arsenal á toppinn Leeds - Tottenham 1-2 | Tottenham upp í annað sæti eftir sigur á Leeds Sjáðu glæsimörkin sem skiluðu Bournemouth upp í annað sætið Segir nýju mennina hjá Liverpool ekkert hafa getað Semenyo í stuði og Bournemouth upp í annað sætið Tíu bestu mörkin úr leikjum Chelsea og Liverpool Antony sakar United um virðingarleysi og dónaskap Sláandi xG tölfræði hjá Manchester United Enginn Foden, Bellingham eða Grealish í enska landsliðshópnum Nýbyrjaður en hans eigin stuðningsmenn sungu: „Þú verður rekinn í fyrramálið“ Stjörnuleikmaður Liverpool missir af mörgum stórleikjum Pirraður yfir marki undir vegg: „Hann leggst bara í einhverja fósturstellingu“ „Í DNA okkar Sunderland-manna að þola þennan mann ekki“ Fantasýn: Bogi Nils þarf að vara sig og ekkert breyst hjá stjórnarformanni Play Segir Liverpool ekki spila eins og topplið: Spila körfubolta en ekki fótbolta Áhrif NFL á ensku úrvalsdeildina: „Eins og heill leikur af föstum leikatriðum“ Sjá meira