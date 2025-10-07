Enski boltinn

Hvetur fólk til að skipta Gyökeres og Joao Pedro út ef þeir taka ekki vítin

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Viktor Gyökeres og Joao Pedro hafa ekki verið heitir í upphafi tímabils.
Strákarnir í Fantasýn, hlaðvarpi Sýnar um Fantasy leik ensku úrvalsdeildarinnar, svöruðu spurningum hlustenda í síðasta þætti. Nokkrar þeirra sneru að framherjakrísunni í Fantasy.

Erling Haaland hefur raðað inn mörkum fyrir Manchester City en margir aðrir hátt skrifaðir framherjar í ensku úrvalsdeildinni hafa ekki náð sér á strik. Fantasy-spilarar velta því nú fyrir sér hvað gera skuli með framherjana í leiknum og leituðu ráða hjá strákunum í Fantasýn.

Albert Þór Guðmundsson hvetur Fantasy-spilara til að láta Viktor Gyökeres og Joao Pedro róa, að því gefnu að þeir séu ekki lengur vítaskyttur Arsenal og Chelsea.

„Skipta út Gyökeres og Pedro. Þeir eru ekki að standa sig. Ef þeir eru ekki með vítin er engin ástæða til að halda þeim,“ sagði Albert.

„Ef þeir eru með vítin er þetta alltaf ákvörðun. Segjum að einhver myndi gulltryggja núna að Gyöekeres sé með vítin og farandi inn í þessa leiki hjá Arsenal myndi ég ekki losa hann.“

Albert segir að Gyökeres réttlæti ekki háan verðmiða í Fantasy ef Bukayo Saka er vítaskytta númer eitt hjá Arsenal. Gyökeres hefur skorað úr einni vítaspyrnu á tímabilinu en Saka tók víti í síðasta leik Arsenal, 2-0 sigri á West Ham United á heimavelli.

Framherjinn sem Albert lýst best á er Jean-Philippe Mateta hjá Crystal Palace. Hann hefur skorað tvö mörk á tímabilinu.

„Hann á þrjá heimaleiki í næstu fjórum umferðum og er búinn að fá þvílík færi. Einhver myndi spyrja hvort hann væri ekki lélegur að klúðra öllum þessum færum en ég held að Mateta hafi alveg sýnt okkur að hann geti klárað færin. Hann er líka búinn að vera óheppinn, skjóta í stöng og eitthvað svona. Ég myndi segja að hann sé mest spennandi til að koma inn,“ sagði Albert.

Hann segir að Alexander Isak hjá Liverpool sé einnig möguleiki í stöðunni en það felist áhætta í að kaupa hann vegna óvissu með spiltíma.

