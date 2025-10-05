Sjáðu dramatíkina á Brúnni og mörkin hjá Manchester United og Arsenal

Þrír leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni seinni partinn í gær. Chelsea lagði Engldandsmeistara Liverpool að velli með marki í blálokin. Þá unnu Manchester United Sunderland og Arsenal skaust á toppinn með sigri á West Ham.
Moises Cacedo kom heimamönnum yfir á 14. mínútu leiks Chelsea og Liverpool á Stamford Bridge í gær. Liverpool jafnaði metin með marki Cody Gakpo jafnaði metin á 63. mínútu en þegar allt stefndi í jafntefli dúkkaði Estevao upp á fjærstönginni og skoraði sigurmark Chelsea.
Á Old Trafford var mikil pressa á Ruben Amorim stjóra Manchester United en lærisveinar hans sáu til þess að hann haldi áfram í starfi um sinn í það minnsta með því að vinna Sunderland 2-0. Mason Mount og Benjamin Sesko sáu um markaskorun Rauðu Djöflanna.
Á Emirates vellinum í London skoruðu Declan Rice og Bukayo Saka mörk Arsenal í 2-0 sigri á West Ham. Sigurinn þýðir að Arsenal fer inn í landsleikjahléið í efsta sæti ensku úrvalsdeildarinnar.