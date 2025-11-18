Markvörðurinn Árni Snær Ólafsson hefur framlengt samning sinn við Stjörnuna út næsta tímabil.
Árni gekk í raðir Stjörnunnar frá ÍA fyrir tímabilið 2023. Undanfarin þrjú sumur hefur hann leikið 79 af 81 leik Garðabæjarliðsins í Bestu deildinni.
Á síðasta tímabili lék Árni alla 27 leiki Stjörnunnar í Bestu deildinni. Liðið endaði í 3. sæti.
Árni, sem er 34 ára, hefur leikið 205 leiki í efstu deild auk 53 leikja í næstefstu deild.
Varnarmaðurinn reyndi, Steven Caulker, er farinn frá Stjörnunni en liðið fékk kantmanninn Birni Snæ Ingason frá KA.
Enski fótboltamaðurinn Steven Caulker hefur spilað sinn síðasta leik fyrir Stjörnuna og yfirgefið félagið, ári fyrr en samningur hans sagði til um.
Birnir Snær Ingason er genginn í raðir Stjörnunnar. Félagið kynnti um skipti hans á samfélagsmiðlum sínum síðdegis.