Þriggja marka tap og strákarnir úr leik

Íslenska karlalandsliðið í fótbolta skipað leikmönnum nítján ára og yngri tapaði fyrir Rúmeníu, 0-3, í lokaleik sínum í riðli 7 í undankeppni EM í dag.
Íslendingar enduðu í 3. sæti riðilsins með þrjú stig og komast ekki á næsta stig undankeppninnar.
Rúmenar unnu riðilinn en þeir fengu sjö stig af níu mögulegum. Finnar urðu í 2. sæti með fjögur stig og Andorramenn fengu þrjú stig líkt og Íslendingar. Riðillinn var leikinn í Rúmeníu.
Íslenska liðið átti undir högg að sækja í leiknum í dag og var 0-2 undir í hálfleik. Rúmenía bætti svo einu marki við undir lokin og tryggði sér öruggan sigur.
Ísland vann Andorra, 3-0, en tapaði fyrir Finnlandi, 3-2, og Rúmeníu, 0-3.