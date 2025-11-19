Trump hitti Ronaldo: Held að sonur minn virði föður sinn aðeins meira núna Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. nóvember 2025 11:31 Cristiano Ronaldo var meðal gesta Donalds Trump Bandaríkjaforseta í Hvíta húsinu í gær. Getty/Win McNamee/Piaras Ó Mídheach Cristiano Ronaldo var meðal gesta í Hvíta húsinu í gær þegar hann mætti í veglegan veislukvöldverð til Donalds Trump Bandaríkjaforseta. Heimsóknin var í tengslum við glæsilegan kvöldverð sem var haldinn fyrir krónprins Sádi-Arabíu, Mohammed bin Salman. Krónprinsinn, sem í raun stjórnar Sádi-Arabíu, er í heimsókn í Washington í þessari viku. Fyrr um daginn samþykkti Trump sölu á vopnum til Sádi-Arabíu. Ronaldo settist við borðsendann þar sem Trump sat. Skömmu síðar komu Trump og krónprins Sádi-Arabíu inn. View this post on Instagram A post shared by MARCA (@marca) „Sonur minn er mikill aðdáandi Ronaldos,“ sagði Trump í ræðu fyrir kvöldverðinn. Yngsti sonur Trumps, hinn nítján ára gamli Barron, fékk einnig að hitta portúgölsku stjörnuna. „Ég held að hann virði föður sinn aðeins meira núna, bara af því að ég kynnti ykkur hvorn fyrir öðrum,“ sagði Trump. Ronaldo hefur áður lýst því yfir að hann vildi hitta Trump. Það sagði hann meðal annars í viðtali við Piers Morgan sem birt var fyrr í nóvember. Hin fertuga fótboltasgoðsögn sagði að bandaríski forsetinn væri einn þeirra sem gætu breytt heiminum eða hjálpað til við að breyta honum. „Hann er manneskja sem mér líkar mjög vel við. Vegna þess að ég held að hann geti látið hluti gerast og mér líkar við slíkt fólk. Markmið mitt er að hitta Donald Trump og ræða um heimsfrið. Geturðu reddað því?“ sagði Cristiano Ronaldo. Leiðtogar úr atvinnulífinu eins og Tim Cook, forstjóri Apple, og Elon Musk, stofnandi Tesla, voru einnig viðstaddir í Hvíta húsinu. Ronaldo var ekki sá eini með tengingu við fótbolta sem var viðstaddur kvöldverðinn. Gianni Infantino, forseti Alþjóðaknattspyrnusambandsins (FIFA), var einnig á staðnum. Heimsmeistaramótið á næsta ári fer fram í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada. View this post on Instagram A post shared by DAZN Football (@daznfootball) Donald Trump Mest lesið Curacao tók HM-metið af Íslandi í nótt Fótbolti Heimir sagði Ronaldo að hann væri himinlifandi með þetta Fótbolti Nú verður hægt að „drekka“ íslensku dæturnar Sport Siggi Raggi fann sláandi tölfræði um íslenska karlalandsliðið Fótbolti Rekin eftir að hafa orðið valdur að ógildingu Maradona-réttarhaldanna Fótbolti Fara loksins inn í íbúðina sem þau keyptu fyrir tveimur árum Íslenski boltinn Í kapphlaupi við tímann en heldur í vonina: „Þetta var áfall“ Handbolti Sviptur fyrirliðabandinu fyrir að hunsa stuðningsmenn Fótbolti LeBron hafði ekki upplifað þetta síðan hann var níu ára Körfubolti Fyrirliði Skota hugsaði um Jota allan daginn fyrir eitt besta kvöld lífsins Fótbolti Fleiri fréttir Trump hitti Ronaldo: Held að sonur minn virði föður sinn aðeins meira núna Þetta gæti verið upphafið að einhverju stóru Eftirmaður Heimis Hallgrímssonar hættur Sviptur fyrirliðabandinu fyrir að hunsa stuðningsmenn Heimir sagði Ronaldo að hann væri himinlifandi með þetta Siggi Raggi fann sláandi tölfræði um íslenska karlalandsliðið Fara loksins inn í íbúðina sem þau keyptu fyrir tveimur árum Rekin eftir að hafa orðið valdur að ógildingu Maradona-réttarhaldanna Curacao tók HM-metið af Íslandi í nótt Fyrirliði Skota hugsaði um Jota allan daginn fyrir eitt besta kvöld lífsins Velsk sýning og Austurríki á HM í fyrsta sinn síðan 1998 Skotar á HM í fyrsta sinn í 28 ár Óttast að Gabriel verði frá fram á næsta ár Árni Snær áfram milli stanganna hjá Stjörnunni Þriggja marka tap og strákarnir úr leik Reynir að lægja öldurnar eftir stórsjó ævisögunnar Sæti á HM 2026 í boði á Hampden Park í kvöld Sýna frá ræðu Arnars eftir að HM draumurinn varð að engu Danir skjálfa á beinunum: Óttast klúður í kvöld Ronaldo hittir Trump í dag Leikmennirnir skipta 375 milljónum króna á milli sín Orðaður við Liverpool og með 65 milljóna punda riftunarákvæði í janúar Er undankeppni HM í fótbolta ósanngjörn fyrir Ísland og hinar þjóðir Evrópu? Káfaði á rassi Haaland og kom honum í stuð Þurfti að gúgla Heimi sem hefur nú áhrif á næstu kynslóð Íra Forseti FIFA eftir fund með Trump: „Bandaríkin munu bjóða heiminn velkominn“ Mættu með skalla og plastpoka til heiðurs goðsögn Brjálaður fögnuður, nafni flugvallar breytt og T vantaði í tattú Settu upp sýningu og sjö evrópsk lið komin á HM Frá Klaksvík á Krókinn Sjá meira