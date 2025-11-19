Sigurður Ragnar Eyjólfsson, fyrrverandi þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta, er einn þeirra sem fóru að leita skýringa eftir tap íslenska karlalandsliðsins á móti Úkraínu í hreinum úrslitaleik um sæti í umspili um laus sæti á HM.
Íslenska liðinu nægði jafntefli í leiknum í Póllandi en tapaði 2-0 eftir að hafa fengið á sig tvö mörk á lokakafla leiksins.
Sigurður Ragnar lagðist yfir úrslit í leikjum karlalandsliðsins síðustu sex ár og skoðaði sérstaklega gengi liðsins í seinni leiknum í tvíhöfða, það er þegar liðið spilar tvo leiki á nokkrum dögum í sama landsliðsglugga.
Sú tölfræði er sláandi eins og Sigurður Ragnar kemst sjálfur að orði og má taka undir það.
Sigurður Ragnar fann 26 svokallaða seinni leiki á þessum tíma og íslenska liðið vann aðeins fimm þeirra. Þar með er ekki öll sagan sögð.
„Fjórir af þessum fimm sigrum sem við vinnum í þessum leikjum eru á móti Liechtenstein, sem er held ég fimmta lélegasta landslið í heimi,“ sagði Sigurður Ragnar í myndbandi sem hann setti með vangaveltum sínum um þessa slöku tölfræði íslensku strákanna í seinni leik í tvíhöfða.
Þegar þessir fjórir sigurleikir og 19-1 í markatölu úr leikjum við Liechtenstein eru teknir út úr menginu blasir blákaldur veruleikinn við.
Íslenska landsliðið hefur aðeins unnið einn af þessum 22 seinni leikjum og markatalan er hræðileg eða 18-54.
Sigurður Ragnar vísar líka í áhugaverða og viðamikla rannsókn sem Raymond Verheyen gerði út frá þessari pælingu.
„Hann stúderaði hvaða áhrif þetta hefur á úrslit. Og hann tók 26.000 leiki yfir 10-11 ára tímabil. Hann skoðaði allar bestu deildirnar í Evrópu, Meistaradeildina og Evrópukeppnina yfir tíu til ellefu ára tímabil og fann út hvaða áhrif minni hvíld hefur á úrslit leikja og fjölda marka sem eru skoruð á síðasta hálftíma í leikjum og hversu mörg mörk þú færð á þig í leikjum,“ sagði Sigurður Ragnar.
„Við sjáum svo Úkraínuleikinn þar sem að Úkraína gerði átta breytingar á byrjunarliðinu sínu meðan Ísland gerði þrjár. Úkraína skipti fimm mönnum inn á í leiknum á meðan Ísland skipti inn þremur. Þannig að það má segja að Úkraínumenn hafi kannski verið frískari í leiknum og unnu hann síðan á síðasta hálftímanum þegar mögulega kom þreyta í íslenska liðið,“ sagði Sigurður Ragnar.
„Mér finnst þetta sláandi að við séum að spila 22 leiki, ef þú tekur burtu þessa Liechtenstein-leiki, að við séum bara búin að vinna einn þeirra, gera fjögur jafntefli og tapa sautján,“ sagði Sigurður Ragnar.
„Þannig að ég held að það sé þess virði að skoða vel hvernig „recovery“ er háttað hjá landsliðinu,“ sagði Sigurður Ragnar.
„Fullt af þessum leikjum voru náttúrulega á móti erfiðum mótherjum, en ekkert allir leikirnir. Af hverju er ekki að takast nægilega nógu vel síðastliðin sex ár að vinna seinni leikina?“ spurði Sigurður Ragnar og kallaði eftir umræðu en sjá má myndbandið hans hér fyrir ofan.