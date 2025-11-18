Orðaður við Liverpool og með 65 milljóna punda riftunarákvæði í janúar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 18. nóvember 2025 10:31 Antoine Semenyo fagnar marki fyrir Bournemouth á móti Liverpool á Anfield á þessu tímabili. Getty/Robin Jones Antoine Semenyo hjá Bournemouth hefur verið orðaður við Englandsmeistara Liverpool og BBC hefur nú fengið það staðfest. Semenyo er með 65 milljóna punda riftunarákvæði í samningi sínum. Riftunarákvæði er að virkja á fyrstu tveimur vikum janúargluggans. Ganaski landsliðsmaðurinn vakti áhuga nokkurra félaga í sumar, þar á meðal Manchester United og Tottenham, en þá skrifaði þessi 25 ára gamli leikmaður undir nýjan fimm ára samning við Bournemouth. Breska ríkisútvarpið hefur komist að því að nýi samningurinn hans inniheldur riftunarákvæði sem hægt er að virkja á fyrstu tveimur vikum vetrargluggans til að gefa Bournemouth nægan tíma til að finna arftaka stjörnuleikmanns síns. Antoine Semenyo’s release clause is set at £65m for January, as @David_Ornstein called.The clause, first revealed on @talkSPORT, is not valued for the full duration of the window.It will further diminish this summer.The clause allowed Bournemouth to keep Semenyo heading… pic.twitter.com/JSkXsJVWZ4— Ben Jacobs (@JacobsBen) November 17, 2025 Vetrarglugginn opnar fimmtudaginn 1. janúar 2026 fyrir félög í ensku úrvalsdeildinni og lokar klukkan 19:00 mánudaginn 2. febrúar. Semenyo hefur verið í frábæru formi í ensku úrvalsdeildinni á þessu tímabili, skorað sex mörk og gefið þrjár stoðsendingar í ellefu leikjum fyrir lið Andoni Iraola. Á síðasta tímabili náði hann tveggja stafa tölu í markaskorun í fyrsta sinn á ferlinum, ellefu mörk í deildinni og þrettán í öllum keppnum. Semenyo skoraði meðal annars tvö mörk á Anfield í fyrstu umferðinni á þessu tímabili. Það er ekkert skrítið ef forráðamenn Liverpool hafa verið með augun á honum síðan þá. Semenyo, sem er frá London, var hafnað af Arsenal, Spurs og Millwall á yngri árum áður en hann gekk til liðs við akademíuna í Vestur-Englandi sem rekin er af Dave Hockaday, fyrrverandi stjóra Leeds og Forest Green. Bristol City samdi við hann árið 2017 en hann þurfti að fara á lán til Bath, Newport og Sunderland áður en hann braust inn í aðallið Bristol City á tímabilinu 2020-21. Í janúar 2023 fór hann til Bournemouth fyrir tíu milljónir punda og hefur bætt sig jafnt og þétt síðan þá. Mörk Semenyo hjálpuðu Bournemouth að enda í níunda sæti á síðasta tímabili en félagið seldi þrjá af fjórum varnarmönnum sínum, Illia Zabarnyi, Milos Kerkez og Dean Huijsen, fyrir tæpar 150 milljónir punda í sumar. Liverpool keypti bakvörðinn Milos Kerkez. Enski boltinn Mest lesið „Pabbi, ertu að fara að deyja?“ Handbolti Þurfti að gúgla Heimi sem hefur nú áhrif á næstu kynslóð Íra Fótbolti Brjálaður fögnuður, nafni flugvallar breytt og T vantaði í tattú Fótbolti Er undankeppni HM í fótbolta ósanngjörn fyrir Ísland og hinar þjóðir Evrópu? Fótbolti Stjörnur Grindavíkurliðsins flytja heim til Grindavíkur Körfubolti Mættu með skalla og plastpoka til heiðurs goðsögn Fótbolti Káfaði á rassi Haaland og kom honum í stuð Fótbolti Fékk tilboð sem hann gat ekki hafnað Sport Forseti FIFA eftir fund með Trump: „Bandaríkin munu bjóða heiminn velkominn“ Fótbolti Tia-Clair Toomey í sömu sporum og Anníe Mist Sport Fleiri fréttir Orðaður við Liverpool og með 65 milljóna punda riftunarákvæði í janúar Sesko úr leik fram í desember Liverpool-stjarnan grét í leikslok Lofar að fara sparlega með Isak Hjammi með mikla reynslu: „Kannski ekkert sérstakt í tuttugu tilraunum“ Stefnir Manchester United vegna „kynferðislegs og líkamlegs ofbeldis“ Fantasýn: Bara nítján stigum frá toppnum á Íslandi Segir Liverpool „fá ekkert“ út úr því að nota Mo Salah svona Fyrrum United-maður sakaður um að hrækja á stuðningsmenn Úlfarnir komnir með nýjan þjálfara „Ráðafólk fótboltans verður að hlusta á áhyggjur kvenna“ Yfirmaður dómara segir það rétt að dæma markið af Liverpool Aftur brotist inn til Sterling en núna var hann heima „Menn beita öllum brögðum“ Er framherji Brentford óvænt að banka á landsliðsdyrnar hjá Brasilíu? Nagelsmann um Wirtz: Liðsfélagarnir í Liverpool gætu nú aðeins hjálpað honum Kaldasta fagnið í bransanum orðið að vörumerki Liverpool kvartar í dómarasamtökunum „Algjört bull“ eða „rétt ákvörðun“? Mætti sínu gamla liði í fyrsta sinn og skoraði tvö sjálfsmörk Hjörvar sagði González fá símtal: „Ef það gerist þá verður það frábært“ Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Rooney og Schmeichel fundu til með Liverpool: „Þetta er slæm ákvörðun“ Fjögur mörk, varið víti og Villa upp í sjöunda sætið Öruggur sigur City Færðu auglýsingaskiltin til að trufla löng innköst Arsenal Sjáðu alla dramatíkina og mörkin í enska í gær Sanngjarn heimasigur Tveir í röð hjá West Ham og þægilegt hjá Everton Dramatík í uppbótartíma Sjá meira