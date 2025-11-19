Sviptur fyrirliðabandinu fyrir að hunsa stuðningsmenn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. nóvember 2025 10:02 Tomás Soucek er ekki lengur fyrirliði tékkneska landsliðsins. Hér ræðir hann við dómara á EM 2024. Getty/Marco Steinbrenner Tékkar eru á leiðinni í umspil um sæti á heimsmeistaramótinu en það er ekki mikil gleði og frekar súr stemmning í kringum liðið þrátt fyrir að HM-draumurinn lifi enn. Tékkneska knattspyrnusambandið svipti Tomás Soucek fyrirliðabandi sínu í gær og neitaði leikmönnum landsliðsins um bónusgreiðslur sem refsingu fyrir að hunsa stuðningsmenn sína eftir síðasta leik sinn í undankeppni HM gegn Gíbraltar.Tékkneska liðið hafði þegar tryggt sér annað sætið í L-riðli en vann 6-0 heimasigur á Gíbraltar í Olomouc á mánudag. Eftir leikinn fóru leikmennirnir ekki til að þakka harðkjarna stuðningsmönnum sem höfðu gagnrýnt frammistöðu þeirra í undankeppninni.Liðið verður í efri styrkleikaflokki í drættinum á fimmtudag fyrir umspil sextán liða í mars næstkomandi um fjögur laus sæti Evrópu á heimsmeistaramótinu næsta sumar.Knattspyrnusambandið bað stuðningsmenn afsökunar og sagði að leikmennirnir myndu ekki fá bónusgreiðslur fyrir leikinn. Í staðinn mun peningurinn renna til góðgerðarmála. Leikmaður West Ham mun síðan missa fyrirliðabandið fyrir næsta leik liðsins.„Stuðningsmenn hafa fullan rétt á að lýsa yfir óánægju sinni með ófullnægjandi frammistöðu í síðustu leikjum,“ sagði í yfirlýsingu frá sambandinu. „Viðbrögð leikmannanna hefðu átt að vera allt önnur. Þeir hefðu átt að þakka virkum stuðningsmönnum.“Í leiknum á mánudag sungu stuðningsmenn ítrekað „Berjist fyrir Tékkland.“Tékkum gekk brösuglega í undankeppninni og ráku þjálfarann Ivan Hasek eftir niðurlægjandi 2-1 tap gegn Færeyjum í síðasta mánuði.Aðstoðarmaður Hasek, Jaroslav Köstl, stýrði liðinu til 1-0 sigurs gegn San Marínó í vináttuleik og gegn Gíbraltar. Nýr þjálfari gæti verið ráðinn fyrir umspilið.Tékkar komust síðast á heimsmeistaramótið árið 2006. Tékkland HM 2026 í fótbolta Mest lesið Curacao tók HM-metið af Íslandi í nótt Fótbolti Heimir sagði Ronaldo að hann væri himinlifandi með þetta Fótbolti Nú verður hægt að „drekka“ íslensku dæturnar Sport Siggi Raggi fann sláandi tölfræði um íslenska karlalandsliðið Fótbolti Rekin eftir að hafa orðið valdur að ógildingu Maradona-réttarhaldanna Fótbolti Fara loksins inn í íbúðina sem þau keyptu fyrir tveimur árum Íslenski boltinn Í kapphlaupi við tímann en heldur í vonina: „Þetta var áfall“ Handbolti Sviptur fyrirliðabandinu fyrir að hunsa stuðningsmenn Fótbolti LeBron hafði ekki upplifað þetta síðan hann var níu ára Körfubolti Fyrirliði Skota hugsaði um Jota allan daginn fyrir eitt besta kvöld lífsins Fótbolti Fleiri fréttir Trump hitti Ronaldo: Held að sonur minn virði föður sinn aðeins meira núna Þetta gæti verið upphafið að einhverju stóru Eftirmaður Heimis Hallgrímssonar hættur Sviptur fyrirliðabandinu fyrir að hunsa stuðningsmenn Heimir sagði Ronaldo að hann væri himinlifandi með þetta Siggi Raggi fann sláandi tölfræði um íslenska karlalandsliðið Fara loksins inn í íbúðina sem þau keyptu fyrir tveimur árum Rekin eftir að hafa orðið valdur að ógildingu Maradona-réttarhaldanna Curacao tók HM-metið af Íslandi í nótt Fyrirliði Skota hugsaði um Jota allan daginn fyrir eitt besta kvöld lífsins Velsk sýning og Austurríki á HM í fyrsta sinn síðan 1998 Skotar á HM í fyrsta sinn í 28 ár Óttast að Gabriel verði frá fram á næsta ár Árni Snær áfram milli stanganna hjá Stjörnunni Þriggja marka tap og strákarnir úr leik Reynir að lægja öldurnar eftir stórsjó ævisögunnar Sæti á HM 2026 í boði á Hampden Park í kvöld Sýna frá ræðu Arnars eftir að HM draumurinn varð að engu Danir skjálfa á beinunum: Óttast klúður í kvöld Ronaldo hittir Trump í dag Leikmennirnir skipta 375 milljónum króna á milli sín Orðaður við Liverpool og með 65 milljóna punda riftunarákvæði í janúar Er undankeppni HM í fótbolta ósanngjörn fyrir Ísland og hinar þjóðir Evrópu? Káfaði á rassi Haaland og kom honum í stuð Þurfti að gúgla Heimi sem hefur nú áhrif á næstu kynslóð Íra Forseti FIFA eftir fund með Trump: „Bandaríkin munu bjóða heiminn velkominn“ Mættu með skalla og plastpoka til heiðurs goðsögn Brjálaður fögnuður, nafni flugvallar breytt og T vantaði í tattú Settu upp sýningu og sjö evrópsk lið komin á HM Frá Klaksvík á Krókinn Sjá meira