Ronaldo hittir Trump í dag

Cristiano Ronaldo hefur óskað eftir því að hitta Donald Trump og í dag verður honum að þessari ósk sinni.
Þetta er fyrsta ferð Ronaldo til Bandaríkjanna frá því að fyrri ásakanir um nauðgun komu upp.
Ronaldo lýsti yfir ósk sinni um að hitta Donald Trump í viðtali við breska fjölmiðlamanninn Piers Morgan.
Hin fertuga stórstjarna sagði að bandaríski forsetinn væri einn þeirra sem gætu breytt heiminum eða hjálpað til við að breyta honum.
„Hann er manneskja sem mér líkar mjög vel við. Vegna þess að ég held að hann geti látið hluti gerast og mér líkar við slíkt fólk. Markmið mitt er að hitta Trump og ræða um heimsfrið. Geturðu reddað því?“ sagði Ronaldo.
Nú munu Ronaldo og Donald Trump hittast í Hvíta húsinu í Washington í dag, samkvæmt bandarískum fjölmiðlum eins og New York Times.
Sádi-arabíski krónprinsinn Mohammed bin Salman mun einnig hitta Trump við þetta tækifæri. Ástæðan er sögð vera sú að Trump hyggst selja Sádi-Arabíu F-35 orrustuþotur.
Þeir munu hittast í skrifstofu Trump, borða hádegisverð með ríkisstjórninni og taka þátt í formlegum kvöldverði um kvöldið.
Ronaldo, sem spilar með sádi-arabíska liðinu Al Nassr, hefur sést með sádi-arabíska prinsinum við opinber tækifæri.
Samkvæmt fréttum hefur Ronaldo ekki komið til Bandaríkjanna síðan 2017.
Hann hefur forðast landið vegna hættu á að verða handtekinn á bandarískri grund. Hann var sakaður um nauðgun í Las Vegas árið 2009 og greiddi konunni ári síðar bætur án þess að það færi hátt. Sakamálarannsókn lögreglu var síðar felld niður og beiðni konunnar til upptöku málsins hafnað árið 2023.
Á sunnudaginn tryggði Portúgal sér sæti á HM í fótbolta í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada í sumar.
Þegar Gianni Infantino, forseti FIFA, heimsótti Donald Trump á mánudaginn notaði bandaríski forsetinn tækifærið til að vara Los Angeles og Seattle enn og aftur við því að leikir gætu verið færðir af öryggisástæðum. Trump á í deilum við borgar- og ríkisstjóra í landinu, svo sem ríkisstjóra Kaliforníu og nýkjörinn borgarstjóra í New York.
Donald Trump varaði einnig meðgestgjafann Mexíkó við árásum í yfirstandandi stríði gegn eiturlyfjum.