Fyrirliði Skota hugsaði um Jota allan daginn fyrir eitt besta kvöld lífsins Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 18. nóvember 2025 22:37 Andy Robertson og félagar hans í skoska landsliðinu réðu sér ekki fyrir kæti eftir að þeir tryggðu sér sæti á HM í kvöld. getty/Robbie Jay Barratt Andy Robertson, fyrirliði skoska fótboltalandsliðsins, var skiljanlega í skýjunum eftir að Skotland tryggði sér sæti á HM í fyrsta sinn í tæp þrjátíu ár. Diogo Jota heitinn, sem var samherji Robertsons hjá Liverpool, var honum ofarlega í huga í allan dag. Skotar þurftu að vinna Dani í hreinum úrslitaleik um toppsætið í C-riðli undankeppni HM til að komast í lokakeppnina í fyrsta sinn síðan 1998. Og það tókst á dramatískan hátt. Skoska liðið vann 4-2 sigur en tvö síðustu mörkin komu í uppbótartíma. Fyrst skoraði Kieran Tierney með nákvæmu skoti fyrir utan vítateig og svo Kevin McLean frá miðju. „Þetta er lýsandi fyrir þennan hóp. Við gefumst aldrei upp. Við höldum áfram allt til loka og þetta var klikkaður leikur," sagði Robertson eftir viðureignina eftirminnilegu á Hampden Park. „Við lögðum þetta á þjóðina en ég er viss um að það var þess virði. Við erum á leiðinni á HM. Ég faldi þetta vel en ég hef verið ein taugahrúga í dag. Ég vissi að þetta gæti verið mitt síðasta tækifæri til að komast á HM." Robertson var mikill vinur Jotas sem lést í bílslysi í sumar. Hann segist hafa hugsað til Portúgalans í dag. „Ég hugsaði um vin minn Diogo Jota í dag. Við töluðum svo mikið um að fara á HM. Ég veit að hann brosir til mín í dag. Ég er svo ánægður að þetta hafi endað svona," sagði Robertson. Ótrúleg þjálfararæða Robertson hrósaði Steve Clarke, þjálfara skoska liðsins, í hástert. Undir hans stjórn hafa Skotar komist á tvö stórmót eftir langa eyðimerkurgöngu þar á undan. „Þessi hópur af strákum, þetta starfslið - þetta er besti hópur sem ég hef verið hluti af. Ræða þjálfarans fyrir leikinn var ótrúleg. Hann talaði um stóru augnablikin sem við höfum upplifað," sagði Robertson. „Hann mundi ekki alveg eftir því þegar við tryggðum okkur sæti á EM en sagði okkur að endurtaka leikinn. Tilfinningarnar voru miklar. Að gera þetta fyrir hann og fjölskyldur okkar; þetta er eitt besta kvöld lífs míns." Robertson var aðeins fjögurra ára þegar Skotar spiluðu síðast á HM, í Frakklandi 1998. Þeir féllu úr leik í riðlakeppninni eins og í öll skiptin sem þeir hafa verið með á HM. Dregið verður í riðla fyrir HM 2026 5. desember næstkomandi.