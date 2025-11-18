Óttast að Gabriel verði frá fram á næsta ár

Brasilíski varnarmaðurinn Gabriel gæti verið frá keppni fram í janúar vegna meiðsla.
Gabriel meiddist á læri í vináttulandsleik Brasilíu og Senegals um helgina. Brasilíumenn unnu leikinn, sem fór fram á heimavelli Arsenal, Emirates, með tveimur mörkum gegn engu.
Hinn 27 ára Gabriel á eftir að gangast undir frekari skoðanir en óttast er að hann verði frá keppni allt fram á nýja árið. Talið er að hann verði á hliðarlínunni í að minnsta kosti fjórar vikur.
Gabriel bætist á nokkuð langan meiðslalista hjá Arsenal sem er með fjögurra stiga forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar.
Gabriel kom til Arsenal frá Lille 2020. Í sumar framlengdi hann samning sinn við félagið til 2029.
Næsti leikur Arsenal er gegn erkifjendunum í Tottenham á Emirates á sunnudaginn.