Danir skjálfa á beinunum: Óttast klúður í kvöld

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Pierre-Emile Hojbjerg og Christian Eriksen eru leiðtogar og reynsluboltar danska fótboltalandsliðsins.
Í kvöld geta Danir fylgst í fótspor Norðmanna og tryggt sér sæti á heimsmeistaramótinu næsta sumar. Til þess þurfa þeir að ná stigi á móti Skotum á Hampden Park.

Noregur hefur þegar tryggt sér sæti á HM. Það hafa Svíþjóð, Finnland og Ísland ekki gert en Svíar geta reyndar enn komist inn bakdyramegin.

„Hættan á klúðri er til staðar,“ sagði Peter Graulund, fótboltasérfræðingur hjá TV2 í Danmörku.

Danmörk verður að ná í stig á þjóðarleikvangi Skota. Ef ekki, þá eru það Skotarnir sem geta fagnað sæti á stórmótinu á næsta ári.

Fyrir Dani er orðið eðlilegt að taka þátt í stórmótum á sumrin. Þeir hafa tekið þátt í síðustu þremur alþjóðlegu stórmótunum.

Erum með betra fótboltalið

„Danmörk er sigurstranglegri og við erum bjartsýnir. Við erum með betra fótboltalið en Skotland,“ sagði Graulund.

En nú hefur danski fótboltasérfræðingurinn áhyggjur af því að Skotland geri eins og Noregur.

„Ef við lítum á þær Evrópuþjóðir sem hafa tryggt sér sæti á HM 2026, þá eru það sigurstranglegustu liðin í riðlunum sem hafa komist áfram. Við óttumst að Skotland geri eins og Noregur og komi á óvart,“ sagði Graulund.

Vitum að þetta verður erfitt

Á meðan Danir naga neglurnar heima fyrir er verið að undirbúa hátíð í Skotlandi. Þar geta þeir tryggt sér sæti á sínu fyrsta heimsmeistaramóti síðan 1998. Þá enduðu þeir í neðsta sæti í riðli Noregs.

„Við vitum vel að þetta verður erfitt. Það gæti orðið mikil stemning, en Danmörk ætti samt að ná að fá með sér stig, telur Graulund.

Graulund útskýrir að hugsanlegt tap gegn Skotlandi megi kalla stórslys, en að samtals eitt stig í nóvember gegn Hvíta-Rússlandi og Skotlandi sé ekki nógu gott.

„Stóra stórslysið lætur þó á sér standa. Það kemur umspil ef við komumst ekki beint áfram. Við erum bjartsýnir fyrir leik kvöldsins, en 2-2 jafntefli á heimavelli gegn Hvíta-Rússlandi olli áhyggjum,“ sagði Graulund.

Það munu þó kannski færri Danir en ella fylgjast með leiknum í sjónvarpinu. Þetta kvöld er það ekki bara fótboltaleikurinn í Glasgow sem skapar spennu í Danmörku. Það eru nefnilega líka sveitarstjórnarkosningar í landinu.

Mikið í gangi hjá Dönum í kvöld

„Stór sjónvarpsvandi – ætlar þú að horfa á sveitarstjórnarkosningar eða landsleik?“, hljóðar fyrirsögnin hjá dönsku TV2.

Búist er við að kosningaúrslit frá Kaupmannahöfn verði talin upp klukkan 22:30 og leiknum í Skotlandi lýkur klukkan 22:45.

Fyrir Graulund er valið einfalt.

„Það er rétt að það eru kosningar í dag, en ég ætla að horfa á fótbolta. Sveitarstjórnarkosningarnar okkar eru mikilvægar, en fótboltaleikur Danmerkur er mikilvægastur,“ sagði Graulund.

Leikurinn verður sýndur beint á SÝN Sport Viaplay frá klukkan 19.35.

Danmörk HM 2026 í fótbolta

