Sýna frá ræðu Arnars eftir að HM draumurinn varð að engu Aron Guðmundsson skrifar 18. nóvember 2025 15:01 Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari á hliðarlínunni í leiknum gegn Úkraínu. Vísir/getty Brot úr ræðu landsliðsþjálfarans Arnars Gunnlaugssonar, eftir tapið erfiða gegn Úkraínu í undankeppni HM í fótbolta á dögunum þar sem að HM draumurinn varð að engu, má sjá í leikdags myndbandi sem birt hefur verið á samfélagsmiðlareikningi KSÍ. Ísland tapaði með tveimur mörkum gegn engu í hreinum úrslitaleik við Úkraínu um það hvort liðið kæmist áfram upp úr riðlinum í umspil um laust sæti á HM næsta árs. Íslandi nægði jafntefli í leiknum til þess að ná markmiði sínu en úrslitin féllu með Úkraínu sem fór áfram upp úr riðlinum ásamt landsliði Frakka. „Það er allt í lagi að mistakast í lífinu, það er ekkert mál…Við lögðum allt í þetta," má heyra Arnar segja við leikmenn sína að leik loknum. „Stundum þarftu bara að fara í gegnum fokking ástarsorg í lífinu til þess að eiga skilið að fara skrefinu lengra." Liðið hafi gefið allt í undankeppnina en markmiðið, að komast á næsta stig, ekki náðst. „Ég er samt fokking stoltur af ykkur, í alvöru talað. Mér fannst við gefa allt í þessa undankeppni, þennan leik." Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta