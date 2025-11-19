Skagamenn klófestu knattspyrnumanninn Gísla Eyjólfsson undir lok síðasta mánaðar. Hann kemur til liðsins eftir atvinnumennsku í Svíþjóð síðustu tvö tímabil.
Gísli gerir þriggja ára samning við Skagamenn en hann kemur til liðsins frá Halmstad. Gísli er 31 en hafði fyrir Svíþjóðardvölina leikið nánast allan sinn feril með uppeldisfélaginu Breiðabliki. Hann var lykilmaður í liði Breiðabliks sem varð Íslandsmeistari árið 2022. Kærasta Gísla er af Akranesi og munu þau koma sér fyrir á Skaganum. Um er að ræða mikinn liðsstyrk fyrir Skagaliðið sem rétt bjargaði sér frá falli með ótrúlegum lokaspretti á síðasta tímabili.
„Það var mikill áhugi frá þeim og þeir ætla að gera þetta almennilega næstu árin og mér fannst stefnan hjá félaginu passa bara mjög vel fyrir mig,“ segir Gísli í Sportpakkanum á Sýn í gær.
Lárus Orri Sigurðsson tók við ÍA á miðju tímabili og náði eins og áður segir að bjarga liðinu frá falli.
„Ég átti virkilega góð samtöl við hann og fékk að heyra hans sýn á þetta og mér fannst allt sem hann sagði smellpassa við það hvað ég var að hugsa fyrir sjálfan mig,“ segir Gísli en fjölskyldan er nú þegar flutt upp á Skaga.
„Konan er af Skaganum og bróðir hennar er Steinar Þorsteinsson [leikmaður ÍA] og hann er búinn að vera að sýna mér um þarna og það er bara mikil og stór fjölskylda sem tók á móti manni þarna. Við fluttum upp á Skaga svona tveimur vikum áður en ég samdi við Halmstad. Planið var alltaf að flytja upp á Skaga og núna förum við loksins inn í íbúðina sem við keyptum fyrir tveimur árum,“ segir Gísli sem talar einstaklega vel um tímann sinn í Svíþjóð en hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni.