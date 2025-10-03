Tíu bestu mörkin úr leikjum Chelsea og Liverpool

Chelsea og Liverpool eigast við í stórleik helgarinnar í enska boltanum. Leikurinn er klukkan 16:30 á morgun, laugardag. Af því tilefni er ekki úr vegi að rifja upp flottustu mörkin úr leikjum liðanna.
Ófá markanna fallegu hafa verið skoruð á Stamford Bridge. Didier Drogba skoraði ótrúlegt mark frá vítateigslínunni er hann sneri sér undan Jamie Carragher veturinn 2006-07 og svo hafa mörg bæst við allra síðustu ár.
Trent Alexander-Arnold og Jordan Henderson skoruðu sitthvort glæsimarkið fyrir Liverpool á Brúnni og þá eiga þeir N'Golo Kanté og Mateo Kovacic ekki síðri mörk á vellinum. Daniel Sturridge, sem lék fyrir bæði lið á sínum ferli, skoraði þá með einkar fallegu langskoti fyrir Liverpool.
Mörkin tíu má sjá í spilaranum að neðan og vonast er til að einhver taki sig til og slái þessum mörkum við er liðin eigast við á morgun.
Liverpool hefur tapað síðustu tveimur leikjum, fyrir Crystal Palace síðustu helgi og Galatasaray í Meistaradeildinni í vikunni. Chelsea einnig gefið eftir í deildinni undanfarið og verður áhugavert að sjá hvort liðanna stendur uppi sem sigurvegari.
Leikur Chelsea og Liverpool er klukkan 16:30 á morgun og verður í beinni á Sýn Sport. Hann er beint á eftir Doc Zone sem hefst klukkan 13:40 og öllum leikjum morgundagsins, í enska boltanum og Bestu deildinni - og víðar - fylgt eftir af Hjörvari Hafliðasyni og félögum.