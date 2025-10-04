Þriðja tap Liverpool í röð

Englandsmeistarar Liverpool hafa nú tapað þremur leikjum í röð. Að þessu sinni var það gegn Chelsea á Stamford Bridge í Lundúnum.
Þjálfari meistaranna, Arne Slot, ákvað að smella þeim Florian Firtz og Hugo Ekitike á bekkinn í dag. Það hafði ekki tilætluð áhrif þar sem gestirnir byrjuðu hægt og virtist sem tapið gegn Galatasaray í Istanbúl fyrir nokkrum dögum sæti í þeim.
Það voru allavega aðeins 14 mínútur liðnar af leiknum þegar Moises Caicedo fékk boltann frá Malo Gusto. Ekvadorinn lék boltanum upp að D-boganum og lét vaða. Skotið óverjandi fyrir Giorgi Mamardashvili sem lék í marki Liverpool vegna meiðsla Alisson.
Georgíumaðurinn Mamardashvili náði vissulega að slæma fingurgómum í knöttinn en það dugði ekki til. Staðan 1-0 og þannig var hún þegar flautað var til loka fyrri hálfleiks.
Heimamenn féllu full langt til baka í síðari hálfleik og unnu gestirnir á. Þegar rúm klukkustund var liðin jafnaði Cody Gakpo metin eftir sendingu frá Alexander Isak.
Liverpool hefur hins vegar átt erfitt uppdráttar og þegar komið var langt inn í uppbótartíma átti vinstri bakvörðurinn Marc Cucurella sendingu fyrir markið þar sem hinn 18 ára gamli Estêvão stakk sér fram fyrir sofandi Andrew Robertson og skoraði það sem reyndist sigurmarkið.
Liverpool er nú í 2. sæti með 15 stig eftir sjö umferðir á meðan Chelsea er í 6. sæti með 11 stig.