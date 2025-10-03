Enski boltinn

Enginn Foden, Bellingham eða Grealish í enska landsliðshópnum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Jack Grealish gerði ekki nóg með Everton til að komast aftur í landsliðið.
Thomas Tuchel, þjálfari enska landsliðsins í fótbolta, tilkynnti í dag landsliðshóp sinn fyrir landsleiki í undankeppni HM á næstunni.

Tuchel gerði þrjár breytingar á hópnum frá því í síðasta glugga.

Bukayo Saka kemur inn fyrir Noni Madueke sem er meiddur, Jarell Quansah kemur inn fyrir Tino Livramento og Ruben Loftus-Cheek heldur sæti sínu en hann kemur inn fyrir Adam Wharton.

Bæði Quansah og Loftus-Cheek komu inn í síðasta hóp eftir forföll.

Tuchel velur ekki Jude Bellingham sem er farinn að spila á ný með Real Madrid eftir að hafa misst af byrjun tímabilsins vegna meiðsla.

Jack Grealish hefur spilað vel með Everton en hefur ekki gert nóg til að endurheimta sætið sitt í liðinu. Phil Foden er líka áfram utan hóps.

  • Landsliðshópurinn:
  • Markmenn: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City).
  • Varnarmenn: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City).
  • Miðjumenn: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Brentford), Ruben Loftus-Cheek (AC Milan), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa).
  • Sóknarmenn: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Marcus Rashford (Barcelona, loan from Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa).
