De Bruyne lagði tvisvar upp fyrir Højlund Ágúst Orri Arnarson skrifar 1. október 2025 21:21 Rasmus Hojlund þakkar Kevin De Bruyne kærlega fyrir sig. Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images) Kevin De Bruyne lagði bæði mörkin upp fyrir Rasmus Højlund í 2-1 sigri Napoli gegn Sporting í annarri umferð Meistaradeildarinnar. De Bruyne og Højlund voru sjóðheitir á Diego Maradona leikvanginum í kvöld og komust fyrst á blað undir lok fyrri hálfleiks. De Bruyne bar boltann þá upp völlinn, eftir hornspyrnu Sporting, og stakk honum á Højlund á hárréttum tíma. Højlund kláraði færið af yfirvegun og lagði boltann milli fóta markmannsins. Þeir félagar voru svo aftur á ferðinni seint í leiknum, til að tryggja Napoli 2-1 sigur eftir að Luis Suarez hafði jafnað metin um miðjan seinni hálfleik. De Bruyne átti þá fasta sendingu á nærstöngina og Højlund kom á ferðinni til að klára færið með kollspyrnu. Leiknum lauk því ekki með jafntefli, eins og raunin varð í leik Villareal gegn Juventus (2-2) og í leik Bayer Leverkusen gegn PSV (1-1). Sigurinn var þó engan veginn jafn öruggur og hjá Borussia Dortmund, sem lagði Athletic Club að velli með 4-1 sigri.