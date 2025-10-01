Fótbolti

Barcelona verður ekki refsað þótt þeir kaupi ekki Rashford

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Marcus Rashford hefur fengið margar mínútur hjá Barcelona það sem af er tímabilinu.
Marcus Rashford hefur fengið margar mínútur hjá Barcelona það sem af er tímabilinu. EPA/Alberto Estevez

Manchester United lánaði Marcus Rashford til Barcelona á þessu tímabili en íþróttastjóri spænska félagsins segir að það séu samt engar kvaðir á Börsungum næsta sumar.

Barcelona hefur möguleikann á því að kaupa Rashford fyrir um þrjátíu milljónir evra eftir þetta tímabil. Þetta er í boði en það er samt engin skuldbinding í samningnum.

Deco, íþróttastjóri Liverpool, segir nefnilega að Barcelona verði ekki refsað fyrir að kaupa ekki Rashford í sumar.

United var aftur á móti með slíka klásúlu þegar félagið lánaði Jadon Sancho til Chelsea. Chelsea þurfti þá að borga United fimm milljónir punda í skaðabætur þeger félagið vildi á endanum ekki kaupa Sancho.

„Það er engin klásúla í samningnum um skaðabætur ef við ákveðum að kaupa hann ekki. Við höfum möguleika á því að kaupa hann ef við viljum. Það er of snemmt að ræða slíka ákvörðun núna en það sem skiptir öllu máli er að við erum ánægð með hann,“ sagði Deco í viðtali við Mundo Deportivo.

Hinn 27 ára gamli Rashford hefur byrjað vel hjá Barcelona en hann er með tvö mörk og fjórar stoðsendingar í fyrstu átta leikjunum. Meiðsli hjá Lamine Yamal og nú Raphinha þýða að Rashford hefur fengið fleiri mínútur en búist var við.

„Hann er að skila því sem við bjuggumst við að hann gæti skilað. Hann er klassaleikmaður sem kom mjög ungur fram á sjónarsviðið. Hann átti nokkru frábær ár hjá United en svo tóku við flókin ár með mörgum þjálfarabreytingum. Það er var erfitt fyrir hann því kröfurnar á honum voru miklar,“ sagði Deco.

„Við erum ánægð með hann og það er það mikilvægasta. Við erum ekkert að pæla í þessari ákvörðun núna því við erum að einbeita okkur að næstu leikjum. Við munum taka ákvörðun þegar sá tími kemur en við ræðum það ekki núna,“ sagði Deco.

Spænski boltinn Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið