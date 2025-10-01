Barcelona verður ekki refsað þótt þeir kaupi ekki Rashford Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. október 2025 10:31 Marcus Rashford hefur fengið margar mínútur hjá Barcelona það sem af er tímabilinu. EPA/Alberto Estevez Manchester United lánaði Marcus Rashford til Barcelona á þessu tímabili en íþróttastjóri spænska félagsins segir að það séu samt engar kvaðir á Börsungum næsta sumar. Barcelona hefur möguleikann á því að kaupa Rashford fyrir um þrjátíu milljónir evra eftir þetta tímabil. Þetta er í boði en það er samt engin skuldbinding í samningnum. Deco, íþróttastjóri Liverpool, segir nefnilega að Barcelona verði ekki refsað fyrir að kaupa ekki Rashford í sumar. United var aftur á móti með slíka klásúlu þegar félagið lánaði Jadon Sancho til Chelsea. Chelsea þurfti þá að borga United fimm milljónir punda í skaðabætur þeger félagið vildi á endanum ekki kaupa Sancho. „Það er engin klásúla í samningnum um skaðabætur ef við ákveðum að kaupa hann ekki. Við höfum möguleika á því að kaupa hann ef við viljum. Það er of snemmt að ræða slíka ákvörðun núna en það sem skiptir öllu máli er að við erum ánægð með hann,“ sagði Deco í viðtali við Mundo Deportivo. Hinn 27 ára gamli Rashford hefur byrjað vel hjá Barcelona en hann er með tvö mörk og fjórar stoðsendingar í fyrstu átta leikjunum. Meiðsli hjá Lamine Yamal og nú Raphinha þýða að Rashford hefur fengið fleiri mínútur en búist var við. „Hann er að skila því sem við bjuggumst við að hann gæti skilað. Hann er klassaleikmaður sem kom mjög ungur fram á sjónarsviðið. Hann átti nokkru frábær ár hjá United en svo tóku við flókin ár með mörgum þjálfarabreytingum. Það er var erfitt fyrir hann því kröfurnar á honum voru miklar,“ sagði Deco. „Við erum ánægð með hann og það er það mikilvægasta. Við erum ekkert að pæla í þessari ákvörðun núna því við erum að einbeita okkur að næstu leikjum. Við munum taka ákvörðun þegar sá tími kemur en við ræðum það ekki núna,“ sagði Deco. Spænski boltinn Enski boltinn Mest lesið Segir Liverpool ekki spila eins og topplið: Spila körfubolta en ekki fótbolta Enski boltinn Kemur dómaranefnd til varnar og hnýtir í Jón og tvíburana Körfubolti Áhrif NFL á ensku úrvalsdeildina: „Eins og heill leikur af föstum leikatriðum“ Enski boltinn Sjáðu kinnhestinn sem felldi Liverpool og þrennu Mbappe Fótbolti Vilja ekki að merki þeirra sé á búningum Ísraelsliðsins Fótbolti Aftur tapar Liverpool Fótbolti Svaf í tuttugu tíma á dag eftir slysið Sport „Síðan koma raddir um að þetta sé ekkert svo alvarlegt“ Íslenski boltinn Craig Pedersen heldur áfram með íslenska landsliðið Körfubolti Fékk óvart rautt spjald Enski boltinn Fleiri fréttir Barcelona verður ekki refsað þótt þeir kaupi ekki Rashford Var Vinícius Júnior kallaður api eða kjáni? Sjáðu kinnhestinn sem felldi Liverpool og þrennu Mbappe Segir Liverpool ekki spila eins og topplið: Spila körfubolta en ekki fótbolta Vilja ekki að merki þeirra sé á búningum Ísraelsliðsins Áhrif NFL á ensku úrvalsdeildina: „Eins og heill leikur af föstum leikatriðum“ Fékk óvart rautt spjald „Síðan koma raddir um að þetta sé ekkert svo alvarlegt“ Tottenham bjargaði stigi í Noregi „Það er allt mögulegt“ Uppgjör: Víkingur - Valur 3-0 | Sannfærandi heimasigur í rigningunni Heimir yfirgefur FH að tímabilinu loknu Aftur tapar Liverpool Sjálfsmark kostaði Mourinho stigið Arnar Þór látinn fara frá Gent Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 3-2 | Aftur mistókst Blikum að tryggja titilinn Mbappé fór mikinn í Kasakstan Mourinho knúsaði gamla vinnufélaga en er rauður í kvöld Gera aðra atlögu að titlinum eftir handleggsbrot Elínar Helenu Héldu vöku fyrir leikmönnum Liverpool Davíð Smári hissa: „Sökudólgur sjálfur með því að setja viðmiðið mjög hátt“ Hans Viktor framlengir við KA Refsað fyrir rasisma mikils fjölda áhorfenda Fengu nóg af skeytingarleysi og mismunun Jón Þór ráðinn í björgunaraðgerðir hjá Vestra Sjáðu boltahnupl Valdimars sem nánast tryggði Víkingum titilinn Ræddu brotthvarf Davíðs: „Þetta er eins og köld vatnsgusa“ Amorim að verða uppiskroppa með afsakanir Opinberað að Beard tók eigið líf Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur 2-3 | Valdimar Þór fór langleiðina með að tryggja titilinn Sjá meira