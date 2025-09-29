Fótbolti

Stutt í lands­leiki en meiðsli Ísaks ekki sögð al­var­leg

Sindri Sverrisson skrifar
Ísak Bergmann Jóhannesson einbeittur í leiknum við Stuttgart í gær. Getty/Federico Gambarini

Ísak Bergmann Jóhannesson fór meiddur af velli í leiknum með Köln gegn Stuttgart í gær, í þýsku 1. deildinni í fótbolta, nú þegar styttist í landsleikina mikilvægu við Úkraínu og Frakkland á Laugardalsvelli.

Samkvæmt þýskum miðlum eru meiðsli Ísaks ekki alvarleg. Það verði hins vegar að koma í ljós hvenær hann snúi aftur til æfinga og hvort að hann nái að spila næsta leik sem er við Hoffenheim á föstudagskvöld.

Eftir leiki helgarinnar tekur við landsleikjahlé og ef Ísak hefur heilsu til verður hann mættur til móts við íslenska hópinn í Reykjavík á mánudaginn. 

Ísland tekur svo a móti Úkraínu á Laugardalsvelli föstudaginn 10. október og Frakklandi þremur dögum síðar, í leikjum sem ráða gríðarlega miklu um möguleika Íslands á að komast á HM næsta sumar.

Ísak fór meiddur af velli á 74. mínútu í gær, skömmu áður en Stuttgart skoraði svo sigurmark sitt í 2-1 útisigri. Eftir að hann fór af velli kom sjúkraþjálfari til að vefja læri Skagamannsins á bekknum en eins og fyrr segir eru meiðsli hans ekki sögð alvarleg.

Hákon og Albert heilir en beðið eftir Orra

Vinur Ísaks og félagi á miðjunni í síðustu landsleikjum, Hákon Arnar Haraldsson, kom lítillega meiddur úr síðustu landsleikjum en er kominn aftur á fulla ferð með liði sínu Lille í Frakklandi.

Albert Guðmundsson meiddist um leið og hann skoraði í leiknum gegn Aserbaísjan 5. september en er kominn á ferðina og lék 74 mínútur um helgina með Fiorentina gegn Pisa. Hann gæti svo mætt Roma á sunnudaginn áður en landsleikjahléið tekur við.

Fyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson, sem missti af síðustu landsleikjum vegna meiðsla, er hins vegar ekki enn byrjaður að spila með Real Sociedad.

