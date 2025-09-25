Kristófer djarfur í Fantasy: Tuttugu mínusstig í síðustu tveimur umferðum Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 25. september 2025 10:02 Kristófer Acox er stuðningsmaður Manchester City og er að sjálfsögðu með þrjá leikmenn frá liðinu í Fantasy. vísir/getty/diego Í nýjasta þætti Fantasýnar, hlaðvarps Sýnar um Fantasy-leik ensku úrvalsdeildarinnar, var farið yfir lið körfuboltamannsins Kristófers Acox. Hann teflir jafnan djaft í Fantasy. Einn af föstu liðunum í Fantasýn er stjörnuliðið. Þar skoða þeir Sindri Kamban og Albert Þór Guðmundsson Fantasy-lið þekktra Íslendinga. Í síðasta þætti var farið yfir Fantasy-lið Kristófers og nálgun hans sem er ansi djörf. Í liðinu sínu er körfuboltakappinn með þrjá leikmenn úr sínu liði í enska boltanum. Hægt er að hlusta á þáttinn hér að neðan eða með því að smella hér. „Hann henti í mínus átta í þessari leikviku og mínus tólf í síðustu leikviku. Það er maður sem vill spara Wildcard. Hann er City-maður og er með þrjá City-menn. Hann er með Rodri, [Tijjani] Reijnders og [Erling] Haaland. Hann er reyndar með [Danny] Welbeck frammi,“ sagði Albert. „Er þetta ekki bara maður sem hefur verið að spila körfubolta á háu getustigi og veit að stundum þarf maður bara að taka djarfar ákvarðanir,“ sagði Sindri eftir að farið var yfir innkaup Kristófers í síðustu tveimur leikvikum. Albert velti fyrir sér hvort Kristófer horfði á Fantasy eins og körfubolta. „Vill hann ekki hafa frjálsar skiptingar? Hann vill ekki halda sig við þetta form í fótboltanum, að skiptingarnar eru takmarkaðar,“ sagði Albert. Hægt er að hlusta á alla þætti Fantasýn á tal.is með því að smella hér. Enski boltinn Fantasýn Tengdar fréttir Ragnar er fyrir ofan bankastjórann í Fantasy-deild Kaupþings Metsöluhöfundurinn Ragnar Jónasson var gestur Fantasýnar, hlaðvarps Sýnar um Fantasy-leik ensku úrvalsdeildarinnar. Þar greindi hann meðal annars frá því að hann væri fyrir ofan bankastjóra Arion banka í Fantasy-deild þeirra. 24. september 2025 14:02 Mest lesið Helenu nóg boðið: „Ætlum við í alvöru að leyfa þessu að gerast?“ Körfubolti Leysti frá skjóðunni um hvað gerðist í þriðja hring Sport „Ég væri dáinn ef hún væri ekki hér“ Enski boltinn Synir Emile Heskey spiluðu saman í fyrsta sinn fyrir City Enski boltinn Hvergi nærri hætt: „Markmiðið var alltaf að sýna gömlu góðu Berglindi“ Íslenski boltinn Chiesa græðir á óheppni landa síns Fótbolti Stjörnustjarfur þegar hann sá Zola á Ryder bikarnum Golf Velskur slagur og meistarar mætast í sextán liða úrslitum Enski boltinn Kristófer djarfur í Fantasy: Tuttugu mínusstig í síðustu tveimur umferðum Enski boltinn Funheitur Messi tryggði Inter Miami í úrslitakeppnina Fótbolti Fleiri fréttir Kristófer djarfur í Fantasy: Tuttugu mínusstig í síðustu tveimur umferðum „Ég væri dáinn ef hún væri ekki hér“ Synir Emile Heskey spiluðu saman í fyrsta sinn fyrir City Velskur slagur og meistarar mætast í sextán liða úrslitum Eze með fyrsta markið fyrir Arsenal Hjólhestur hjá Palhinha og markaveisla hjá Skjórunum Segir að Wirtz væri betur borgið hjá Bayern en Liverpool Ragnar er fyrir ofan bankastjórann í Fantasy-deild Kaupþings Ömurlegar fréttir fyrir unga Liverpool-nýliðann Sjáðu fyrsta mark Isak og ruglað rautt spjald Ekitike Utan vallar: Fjórða sætið, í alvöru? Wirtz alveg kominn með nóg af einni ráðleggingu Baðst afsökunar eftir algjöra „heimsku“ Ferðaðist nærri 9000 km og borgaði fúlgur fjár fyrir ógildan miða Lítur á McGinn sem vin eftir magnaða stund saman á Villa Park Sunnudagsmessan: Hver hefur komið mest á óvart? Ekitike tryggði sigurinn og fór beint í sturtu Barcelona vill fá Rashford á tombóluverði Madueke frá í tvo mánuði Rauðu djöflarnir geta ekki nýtt færin Rooney segir tölvuspil hafa hjálpað Man Utd á sínum tíma Segir Man. City hafa verið beitt ósanngirni fyrir stórleikinn Fóru yfir breytta nálgun Guardiola: „Þetta var 7-3-0 á tímabili“ Aldrei verið minna með boltann í sex hundruð leikjum Haaland sýndi morðhótun eftir að hafa náð Solskjær Braut lítt notaða reglu: „Þetta er mjög áhugavert“ Sjáðu allt helsta úr stórleiknum og fimmtu umferð Arteta fyrstur í fimm deildarleiki í röð án taps gegn Guardiola Göfuglyndur Guardiola: „Heilt yfir var Arsenal betri aðilinn“ Vildi vinna sem og byrja leikinn Sjá meira