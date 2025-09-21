Vildi vinna sem og byrja leikinn

Gabriel Martinelli, hetja Arsenal í 1-1 jafnteflinu gegn Manchester City, sagði sína menn að sjálfsögðu hafa viljað vinna leik liðanna í ensku úrvalsdeildinni fyrr í dag.
Leikur liðanna var ekki mikið fyrir augað. Gestirnir skoruðu snemma leiks en Martinelli jafnaði í uppbótartíma. Bæði lið sköpuðu sér um einn í xG (vænt mörk) svo segja má að niðurstaðan hafi endurspeglað leikinn fullkomlega.
„Mér fannst við skapa fullt af færum á meðan leik stóð og vorum óheppnir á ákveðnum augnablikum. Ég er ánægður að ná að skora en við vildum ekki gera jafntefli, við vildum vinna svo við þurfum að halda áfram til að vinna leiki sem þessa.“
„Ég sá að Eze náði valdi á boltanum, reyndi að ná augnsambandi við hann þegar boltinn var opinn. Ég tók hlaupið og hann fann mig með frábærri sendingu. Reyndi svo að skila boltanum í netið,“ sagði Martinelli um jöfnunarmarkið.
Segir alla treysta Arteta
„Ég legg hart að mér fyrir augnablik sem þessi. Ég leyfi stjóranum að stýra hver spilar því hann veit hvað hann er að gera. Ég geri bara mitt besta til að hjálpa klúbbnum.“
„Auðvitað vill ég ekki vera á bekknum, ég vill spila 90 mínútur í hverjum einasta leik en Mikel Arteta veit hvað hann er að gera. Hann er stjórinn og allir treysta honum. Við erum virkilega ánægðir með hann.“
„Við spilum fyrir Arsenal. Við vitum hversu stórt þetta félag er og við gerum okkar besta til að vinna alla leiki sem við spilum. Við viljum ekki gera jafntefli en á endanum var það niðurstaðan.“
Arsenal er í 2. sæti með fimm stigum minna en topplið Liverpool þegar fimm umferðir eru búnar af ensku úrvalsdeildinni.