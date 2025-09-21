Leikur Arsenal og Manchester City gæti skipt gríðarlega miklu máli í vor þar sem Englandsmeistarar Liverpool hafa unnið fyrstu fimm deildarleiki sína í ensku úrvalsdeildinni.
Mikel Arteta mætir læriföður sínum Pep Guardiola síðar í dag þegar Skytturnar hans taka á móti maskínunni sem er Manchester City. Leikurinn hefst klukkan 15.30 og er sýndur beint á SÝN Sport.
Þó lærisveinar Arne Slot í Liverpool hafi ekki verið gríðarlega sannfærandi í upphafi tímabils hefur liðið unnið hvern sigurinn á fætur öðrum. Í fyrstu fjórum umferðunum hefur Arsenal hins vegar tapað einum leik á meðan Man City hefur tapað tveimur. Það er því að duga eða drepast í dag.
Það ætti að gefa Arsenal aukið sjálfstraust að hafa ekki tapað í síðustu fjórum deildarleikjum sínum gegn Man City. Það sem meira er, leikur liðanna á síðustu leiktíð á Emirates-vellinum fór 5-1 fyrir Arsenal.
Segja má að bæði lið mæti talsvert breytt til leiks nú en Thomas Partey var til að mynda á miðri miðjunni hjá Arsenal, Kai Havertz lék í stöðu fremsta manns, Gabriel Martinelli var á hægri vængnum og Leandro Trossard á þeim vinstri.
Hjá Man City var Stefan Ortega milli stanganna, Manuel Akanji í miðverðinum og Mateo Kovačić á miðri miðjunni með Bernardo Silva.
Leikir liðanna þar á undan hafa verið talsvert jafnari. Fyrri leik liðanna á síðustu leiktíð lauk með 2-2 jafntefli og leiknum vorið 2024 lauk einnig með jafntefli, þá markalausu. Arsenal vann hins vegar 1-0 sigur haustið 2023 þökk sé marki Gabriel Martinelli.
Liðin koma inn í leikinn í Lundúnum í 3. og 12 sæti. Með sigri verður Arsenal aðeins þremur stigum á eftir toppliði Liverpool á meðan Man City getur jafnað Skytturnar að stigum með sigri. Eftir tvö töp í fyrstu fjórum er samt ljóst að lærisveinar Pep mega ekki misstiga sig mikið oftar ætli þeir sér að sækja titilinn til Liverpool-borgar.
Útsending SÝNAR Sport hefst klukkan 15.00 og leikurinn klukkan 15.25. Á SÝN Sport 5 verður hægt að fylgjast með einstakri Player Cam útsendingu og á SÝN Sport 6 verður Data Zone útsending.