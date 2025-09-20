Ruben Amorim var eðlilega himinlifandi eftir 2-1 sigur sinna manna í Manchester United á Chelsea í ensku úrvalsdeild karla í fótbolta. Hann segir sína menn alltaf þurfa að flækja málin og þá hrósaði hann fyrirliðanum Bruno Fernandes sem hefur nú skorað 100 mörk fyrir félagið.
„Við byrjuðum leikinn virkilega vel, virkilega árásargjarnir. Réðumst á alla seinni boltana, svo var Casemiro rekinn af velli. Við viljum alltaf flækja hlutina en þetta var góður dagur. Maður fann orkuna, auðvitað hjálpaði það okkur að vera manni fleiri. Við þurftum að vera klínískari til að klára leikinn fyrr,“ sagði Amorim eftir leik.
Bruno Fernandes hefur nú skorað 100 mörk fyrir Manhester United
„Hann býr yfir miklum anda, hann er fyrirliðinn okkar og skoraði spilandi sem miðjumaður. Ég er virkilega ánægður með það. Fólk hefur ekki haft góða hluti að segja um liðið okkar svo ég er bara að grínast. Ég hef ekkert að segja við gagnrýnendurna og oftast nær hafa þeir rétt fyrir sér. Í dag unnum við og þetta var góður dagur fyrir okkur.“
1️⃣0️⃣0️⃣ Manchester United goals for Bruno Fernandes 💯 pic.twitter.com/oRN82CiDjM— B/R Football (@brfootball) September 20, 2025
Mikilvægasti sigurinn til þessa?
„Þetta er mikilvægur sigur því ég skil stöðuna sem félagið er í. Við megum ekki gleyma að við þjáumst mikið þegar við erum yfir. Við getum tapað fyrir Grimsby Town en getum líka unnið hvaða lið sem er. Ég er bara að hugsa um næsta leik. Það er virkilega gott að vinna. Við þurfum sömu orku til að vinna aftur, það er virkilega mikilvægt fyrir okkur.“
„Það er auðvelt að gleðja stuðningsfólk okkar. Ef þú gefur allt þá mun það styðja þig. Það þurfa leikmenn okkar að skilja. Til að hafa stuðningsfólkið á okkar bandi þarf að hlaupa, berjast og fara í tæklingar.“
Amorim og lærisveinar í Man United eru nú með sjö stig í 10. sæti eftir fimm leiki. Næsti leikur liðsins er gegn Brentford á útivelli.