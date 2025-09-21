Jack Grealish gat ekki hrósað David Moyes, þjálfara sínum hjá Everton, meira þegar hann ræddi við fjölmiðla eftir tapið gegn Liverpool á laugardag. Grealish segir Moyes hafa endurvakið feril sinn.
Hinn þrítugi Grealish var orðinn að hálfgerðu athlægi hjá Manchester City þar sem hann virtist í raun ekki gera mikið í liði Pep Guardiola. Þó Grealish sjálfur hafi ekki stolið fyrirsögnunum með mörkum eða stoðsendingum þá varð hann þrívegis Englandsmeistari með liðinu sem og Evrópu-, heims og bikarmeistari.
Nú er Grealish hins vegar mættur til Everton og þó þar sé ekki barist um titla þá elskar Grealish lífið í Bítlaborginni.
„Stjórinn hefur oftar en einu sinni sagt að það skipti ekki máli hvað hann gerir, það skiptir máli hvað Jack gerir. Síðan ég kom hingað hefur hann verið frábær, ég elska að spila fyrir hann. Um leið og ég talaði við hann vissi að ég vildi koma hingað og spila undir hans stjórn.“
„Ég vil þakka honum fyrir að hjálpa mér að finna ástina fyrir leiknum, vakna spenntur á leikdegi og vilja spila. Ég vill gera gæfumuninn í leikjum eins og þessum í dag.“
Grealish tókst ekki að skora né leggja upp gegn Liverpool en hefur spilað virkilega vel til þessa á leiktíðinni. Hefur hann til að mynda gefið fjórar stoðsendingar í aðeins fimm leikjum.
Að leiknum gegn Liverpool þá var Grealish ósáttur með dómara leiksins og uppskar gult spjald í lok leiks.
„Ég hef aldrei séð leikmann fá gult spjald fyrir að taka aukaspyrnu of snemma. Ég veit ekki hvaðan sú regla kom. Svo þrjár mínútur í uppbótatíma, kommon. Ég hef ekki séð það í ensku úrvalsdeildinni undanfarin ár.“
„Ég skil að þú getir komið á velli sem þennan og þér líði eins og þú verðir að dæma. Kiernan (Dewsbury-Hall) fær gult fyrir að taka aukaspyrnu, við erum að tapa. Aldrei séð það áður á ævinni,“ sagði Grealish að endingu.