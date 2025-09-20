Stórir alþjóðaflugvellir í Evrópu geta ekki innritað farþega rafrænt vegna netárásar. Árásin hefur leitt til mikilla tafa á flugferðum vítt og breitt um álfuna.
Í tilkynningu frá fulltrúum flugvallarins í Brussel í Belgíu segir að netárásin hafi átt sér stað að kvöldi til þann 19. september. Árásin var gerð á kerfi Collins Aerospace, sem sér um innritunar- og brottfarakerfi fjölda flugfélaga.
Um sama vandamál er að ræða á Brandenburg-flugvellinum í Berlín og Heathrow-flugvelli í Lundúnum, sá síðarnefndi er einn fjölfarnasti flugvöllur heimsálfunnar. Í Lundúnum er verið að innrita alla farþega handvirkt samkvæmt tilkynningu. Í Brussel er búist við að netárásin hafi mikil áhrif á flugferðir.
„Við erum að vinna í því að leysa málið og endurheimta fulla virkni kerfisins fyrir viðskiptavini okkar eins hratt og hægt er,“ segir í tilkynningu frá Collins Aerospace samkvæmt AP.
„Áhrifin eru takmörkuð við rafræna innritun viðskiptavina og farangursafhendingu og hægt er að draga úr áhrifunum með því að innrita farþega handvirkt.“