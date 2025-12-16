Innlent

Kveiktu á 200 kertum fyrir drengina sem hafa látist í bar­áttu við fíkn

Lovísa Arnardóttir og Margrét Helga Erlingsdóttir skrifa
Sumir skildu líka eftir myndir af drengjunum sínum.
Sumir skildu líka eftir myndir af drengjunum sínum.

Minningarstundin Drengirnir okkar fór fram við Reykjavíkurtjörn í kvöld. Þar var kveikt á um 200 kertum til minningar um unga drengi sem hafa látist í baráttu við fíknisjúkdóm. Skipuleggjandi og aðstandandi drengs sem lést á árinu segir algjört úrræðaleysi í málaflokknum.

Í lýsingu viðburðarins kom fram að kveikja ætti á kertum til minningar um unga drengi sem kerfið hefði ekki gripið og væru látnir.

„Engin læti, engin ræðuhöld, bara þögn og kerti til marks um ærandi þögnina sem mætir þessum drengjum og fjölskyldum þeirra. Ef þú þekktir dreng sem lést langt fyrir aldur fram hvet ég þig til að mæta. Ef þér er ekki sama um líf drengjanna okkar hvet ég þig til að mæta. Eitt kerti fyrir hverja sál sem ljós þess slokknaði allt of snemma. Gefðu þér tíma í annríki jólanna, jóla sem allt of margar fjölskyldur þurfa að halda upp á án sinna drengja,“ sagði í lýsingunni.

Margrét Þorsteinsdóttir skipulagði viðburðinn en sonur bróður manns hennar, Hávarður Máni Hjörleifsson, lést í september síðastliðnum.

„Hann lést allt of ungur,“ segir hún en rætt var við hana í kvöldfréttum Sýnar.

Margrét segir allt of marga unga drengi hafa látist nýlega og hún hafi viljað, með viðburðinum, sýna samstöðu í verki.

Margrét vildi með viðburðinum sýna fjölskyldum samstöðu. Vísir/Sigurjón

Allt of margir látnir

Hún segir alveg sama hvert fólk leitar eftir aðstoð fyrir börnin sín, alls staðar mæti þeim þögn.

„Það eru allir af góðum vilja gerðir en það gerist ekki neitt og þess vegna er þetta því miður staðan,“ segir hún og að allt of margir drengir séu látnir. 

Kertunum var raðað upp við tjörnina. Vísir/Sigurjón

Hún telur þörf á að bæta úrræði, foreldrar eigi ekki að þurfa að berjast fyrir börnunum sínum þegar þau eru veik.

Óskar þess að sonurinn hefði ekki farið á Stuðla

Fjölskylda og vinir Hávarðar Mána hafa verið mjög opinská um andlát Hávarðar, glímu hans við vímuefnavanda og úrræðaleysið sem mætti þeim þegar þau reyndu að fá aðstoð fyrir hann. Hilma Dögg Hávarðardóttir, móðir hans, sagði í viðtali í nóvember að hún óskaði þess að hann hefði aldrei farið á Stuðla. Það hafi gert illt verra og að hann hafi verið beittur ofbeldi á meðferðarheimilinu.

Hjörleifur Björnsson, faðir hans, opnaði sig sömuleiðis í Facebook-færslu stuttu eftir andlát Hávarðar. Hann sagði kerfið hafa brugðist algjörlega. Neyðarvistun Stuðla hafi verið eina úrræðið sem hafi verið í boði þegar hann var 12 ára og þau leitað aðstoðar fyrir hann. Þar hafi hann dvalið með eldri börnum sem hafi verið lengra leidd í sinni fíkn.

Vinur Hávarðar, Bjartur Skjaldarson, gaf nýlega út lag sem þeir Hávarður sömdu saman í meðferð á Lækjarbakka.

Fjölmargir foreldrar og aðstandendur hafa síðustu mánuði opnað sig um það hversu illa kerfið hefur gripið börnin þeirra. Þrjár mæður tóku til þess ráðs að fara með drengina sína í meðferð í Suður-Afríku og föðurbróðir 18 ára drengs sem lést í nóvember sagði í viðtali nýlega að á Íslandi væri neyðarástand. Frændi hans hafði útskrifað sig sjálfur af fíknigeðdeild og fannst látinn sólarhring síðar.

