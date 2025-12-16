Innlent

Krafta­verk að Gunnari hafi verið bjargað þegar hann lenti í sjónum

Lovísa Arnardóttir skrifar
Gunnar Ingi í endurhæfingu á Grensás. Á myndinni til hægri má sjá björgunarbátinn í firðinum kvöldið sem Gunnar Ingi lenti í slysinu.
Fjölskylda Gunnars Inga Hákonarsonar safnar nú fyrir hann og móður hans, Jónu B. Brynjarsdóttur, til að mæta miklum kostnaði vegna endurhæfingar Gunnars Inga. Gunnar Ingi og Jóna eru búsett á Ísafirði en dvelja Reykjavík svo Gunnar Ingi geti sinnt endurhæfingu á Grensás. Hann lenti í umferðarslysi í október þegar hann missti meðvitund undir stýri og bíllinn rann út í sjó.

Í lok október var greint frá því að karlmaður hefði lent í sjónum við Skutulsfjarðarbraut á Ísafirði á tíunda tímanum. Maðurinn var hífður upp úr sjónum og fluttur á sjúkrahús á Ísafirði og síðar með þyrlu Landhelgisgæslunnar á Landspítalann.

„Við viljum byrja á að þakka innilega fyrir allan þann stuðning, hlýju og kærleika sem Gunnari Inga og fjölskyldu hefur verið sýndur frá októberkvöldinu örlagaríka þegar bíll Gunnars hafnaði út í sjó á Ísafirði. Fyrir algjört kraftaverk var lífi hans bjargað þetta kvöld og sendum við öllum sem komu að björguninni okkar innilegustu þakkir,“ segir í færslu frá Matthildi Helgadóttur Jónudóttur á Facebook en undir hana skrifar stórfjölskyldan.

Þar kemur fram að þó svo að það sé farið að sjá til sólar hjá Gunnari sé ljóst að bataferli hans verði langt. Hann sé í endurhæfingu á Grensás og þurfi að vera þar um óákveðinn tíma. Það þýði að bæði hann og móðir hans, Jóna Björk, komi til með að dvelja fjarri heimilinu á Ísafirði með tilheyrandi kostnaði og tekjutapi.

„Fjárhagsáhyggjur eru það síðasta sem við viljum að fólk í þeirra sporum þurfi að takast á við og því ákváðum við stórfjölskyldan að hefja söfnun til að mæta þeim mikla kostnaði sem fylgir svona verkefnum. Margt smátt gerir eitt stórt,“ segir í færslunni og að með því að leggja söfnuninni lið geti fólk aðstoðað við að létta undir hjá mæðginunum. Hægt er að finna nánari upplýsingar um reikningsnúmer í færslunni hér.

Spennt að fara heim um jólin

Jóna Björk segir í samtali við fréttastofu að þau séu þakklát stuðningi og spennt að komast heim um jólin. Gunnar Ingi glími enn við afleiðingar þess að hafa lent í sjónum en hann hafi orðið meðvitundarlaus og í kjölfarið hafi bíllinn runnið út í sjó. Hún segir þau spennt að komast heim, þó stutt verði. 

„Það er lokað á Grensás um jólin og því fáum við að fara heim í nokkra daga,“ segir og að strax eftir jól komi þau aftur til Reykjavíkur í endurhæfingu. 

