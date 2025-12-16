Kraftaverk að Gunnari hafi verið bjargað þegar hann lenti í sjónum Lovísa Arnardóttir skrifar 16. desember 2025 21:52 Gunnar Ingi í endurhæfingu á Grensás. Á myndinni til hægri má sjá björgunarbátinn í firðinum kvöldið sem Gunnar Ingi lenti í slysinu. Aðsendar Fjölskylda Gunnars Inga Hákonarsonar safnar nú fyrir hann og móður hans, Jónu B. Brynjarsdóttur, til að mæta miklum kostnaði vegna endurhæfingar Gunnars Inga. Gunnar Ingi og Jóna eru búsett á Ísafirði en dvelja Reykjavík svo Gunnar Ingi geti sinnt endurhæfingu á Grensás. Hann lenti í umferðarslysi í október þegar hann missti meðvitund undir stýri og bíllinn rann út í sjó. Í lok október var greint frá því að karlmaður hefði lent í sjónum við Skutulsfjarðarbraut á Ísafirði á tíunda tímanum. Maðurinn var hífður upp úr sjónum og fluttur á sjúkrahús á Ísafirði og síðar með þyrlu Landhelgisgæslunnar á Landspítalann. „Við viljum byrja á að þakka innilega fyrir allan þann stuðning, hlýju og kærleika sem Gunnari Inga og fjölskyldu hefur verið sýndur frá októberkvöldinu örlagaríka þegar bíll Gunnars hafnaði út í sjó á Ísafirði. Fyrir algjört kraftaverk var lífi hans bjargað þetta kvöld og sendum við öllum sem komu að björguninni okkar innilegustu þakkir,“ segir í færslu frá Matthildi Helgadóttur Jónudóttur á Facebook en undir hana skrifar stórfjölskyldan. Þar kemur fram að þó svo að það sé farið að sjá til sólar hjá Gunnari sé ljóst að bataferli hans verði langt. Hann sé í endurhæfingu á Grensás og þurfi að vera þar um óákveðinn tíma. Það þýði að bæði hann og móðir hans, Jóna Björk, komi til með að dvelja fjarri heimilinu á Ísafirði með tilheyrandi kostnaði og tekjutapi. „Fjárhagsáhyggjur eru það síðasta sem við viljum að fólk í þeirra sporum þurfi að takast á við og því ákváðum við stórfjölskyldan að hefja söfnun til að mæta þeim mikla kostnaði sem fylgir svona verkefnum. Margt smátt gerir eitt stórt,“ segir í færslunni og að með því að leggja söfnuninni lið geti fólk aðstoðað við að létta undir hjá mæðginunum. Hægt er að finna nánari upplýsingar um reikningsnúmer í færslunni hér. Spennt að fara heim um jólin Jóna Björk segir í samtali við fréttastofu að þau séu þakklát stuðningi og spennt að komast heim um jólin. Gunnar Ingi glími enn við afleiðingar þess að hafa lent í sjónum en hann hafi orðið meðvitundarlaus og í kjölfarið hafi bíllinn runnið út í sjó. Hún segir þau spennt að komast heim, þó stutt verði. „Það er lokað á Grensás um jólin og því fáum við að fara heim í nokkra daga,“ segir og að strax eftir jól komi þau aftur til Reykjavíkur í endurhæfingu. Ísafjarðarbær Samgönguslys Umferðaröryggi Lögreglumál Heilbrigðismál Reykjavík Mest lesið Margrét Löf dæmd í 16 ára fangelsi Innlent Foreldrar hafa áhyggjur af börnum sínum með Sergio í Dúbaí Innlent „Það voru bara slagsmál, viltu senda bíl“ Innlent Þau eru tilnefnd sem maður ársins Innlent Píratar bjóða ekki fram í vor og Sigurbjörg Erla hættir Innlent „Hæstvirtur yfirlætisráðherra, nei fyrirgefðu, hæstvirtur forsætisráðherra“ Innlent „Óásættanlegt“ að taka borgarfulltrúa af gestalistanum Innlent Dóra Björt til liðs við Samfylkinguna Innlent Bein útsending: Boða óvænt til blaðamannafundar í Ráðhúsinu Innlent Brestir í MAGA-múrnum Erlent Fleiri fréttir „Þarna var bara verið að tikka í box“ Gaf lungnadeildinni sex ferðasúrefnistæki til að þakka fyrir sig Kraftaverk að Gunnari hafi verið bjargað þegar hann lenti í sjónum „Það voru bara slagsmál, viltu senda bíl“ „Þessir þrír flokkar til þess að gera tómar skeljar“ Foreldrar hafa áhyggjur af börnum sínum með Sergio í Dúbaí Umdeildur athafnamaður og vendingar á vinstri væng Ekki dómarans eins að meta hvort umskurn væri hættuleg Theodóra ætlar ekki fram aftur fyrir Viðreisn „Hæstvirtur yfirlætisráðherra, nei fyrirgefðu, hæstvirtur forsætisráðherra“ Lesstofu Borgarskjalasafnsins lokað Margrét Löf dæmd í 16 ára fangelsi „Óásættanlegt“ að taka borgarfulltrúa af gestalistanum Það hafi víst verið haft samráð við sjávarútveginn Píratar bjóða ekki fram í vor og Sigurbjörg Erla hættir „Við vitum að áföllin munu koma“ Alexandra sækist eftir oddvitasætinu Pírati skiptir um skútu og makrílsamningur fellur í grýttan jarðveg Dóra Björt til liðs við Samfylkinguna Æfur vegna samnings um makríl: „Skiljum vini okkar Grænlendinga eftir á köldum klaka“ Engin breyting á trúfélagsskráningu landsmanna Bein útsending: Boða óvænt til blaðamannafundar í Ráðhúsinu Hækka hitann í Breiðholtslaug Meðalbílaleigubíllinn verði fyrir mestum áhrifum Óvíst hvort Guðmundur Ingi snúi aftur í ráðuneytið Fjölgun landsmanna það eina sem hafi komið í veg fyrir tekjufall Rúv Umferðarslys á Breiðholtsbraut Orð gegn orði um samskipti innan almannavarnarnefndar Skýrslan ekki til neins ef ekki verði brugðist við Faðir sem missti þrjú börn í Súðavík tjáir sig um uppgjör rannsóknarnefndar Sjá meira