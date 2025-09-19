Sungu UEFA Mafia og Breiðablik fékk 1,4 milljóna króna sekt Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 19. september 2025 12:04 Stuðningsmenn Breiðabliks fóru yfir strikið að mati UEFA með söngvum sínum. vísir/Diego Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, sektaði Breiðablik um rúmlega 1,4 milljónir króna vegna óviðeigandi söngva stuðningsmannasveitarinnar Kópacabana. Fótbolti.net greinir frá. Í samtali við vefsíðuna segir Hilmar Jökull Stefánsson úr Kópacabana að meðlimir sveitarinnar hafi sungið UEFA Mafia í leik gegn Zrinjski Mostar. „Ég vona náttúrulega að þessari ákvörðun verði hnekkt. Mér finnst algjört rugl að sekta félagið fyrir saklaust grín. Ég veit alveg að UEFA eru engin glæpasamtök og söngurinn var ekki sunginn í þannig meiningu heldur í gríni til að mótmæla einhverjum ómerkilegum ákvörðunum dómarans,“ sagði Hilmar við Fótbolta.net. Að mati UEFA voru söngvar Kópacabana óviðeigandi og Breiðablik fékk sekt sem nemur tíu þúsund evrum. Það jafngildir rúmlega 1,4 milljón íslenskra króna. Breiðablik tapaði leiknum gegn Zrinjski Mostar, 1-2, í 3. umferð forkeppni Evrópudeildarinnar. Breiðablik fór í kjölfarið í umspil um sæti í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar þar sem liðið vann Virtus frá San Marinó, 5-2 samanlagt. Breiðablik tekur því þátt í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar. Í fyrsta leik sínum þar mætir liðið Lausenne-Sport frá Sviss á útivelli. Evrópudeild UEFA Breiðablik UEFA Mest lesið Býður sig óvænt fram til forseta fyrst kvenna Sport Dortmund biðst afsökunar á að hafa gert grín að stamandi áhrifavaldi Fótbolti Littler laug því að hann væri hættur Sport Sjáðu glæsimark Rashford gegn Newcastle og öll hin Fótbolti Segir að United hafi keypt rangan markvörð: „Aldrei heyrt um hann“ Enski boltinn Sveindís áberandi í nótt en sofnar í bíó Fótbolti Óttast að Amorim verði rekinn ef illa fer gegn Chelsea Enski boltinn Atlético og UEFA rannsaka myndband af hrákanum Fótbolti „Reyndum allt en ekkert gekk upp“ Handbolti Potter undir mikilli pressu Enski boltinn Fleiri fréttir Slæm byrjun Chelsea skilaði Bayern sigri Sungu UEFA Mafia og Breiðablik fékk 1,4 milljóna króna sekt Gylfi skoraði í eina sigri Everton á Anfield á þessari öld Dregið í Meistaradeild: Glódís mætir Íslendingum, Arsenal og Barcelona Sveindís áberandi í nótt en sofnar í bíó Segir að United hafi keypt rangan markvörð: „Aldrei heyrt um hann“ Óttast að Amorim verði rekinn ef illa fer gegn Chelsea Sjáðu glæsimark Rashford gegn Newcastle og öll hin Atlético og UEFA rannsaka myndband af hrákanum Dortmund biðst afsökunar á að hafa gert grín að stamandi áhrifavaldi Potter undir mikilli pressu Langfljótastur í fimmtíu mörkin Markaveislur hjá Frankfurt og Sporting Erfið endurkoma hjá De Bruyne Tvenna Rashford tryggði þrjú stig Amanda spilar í Meistaradeildinni Sluppu með stig eftir stórkostlegt mark og annað óheppilegt Sædís og Arna í Meistaradeild Evrópu Fékk viljandi rautt og gæti misst af úrslitaleiknum Mourinho strax kominn með nýtt starf Messi að framlengja við Inter Miami Enduðu á nærbuxunum og gátu ekki flogið Wildcard hugleiðingar Fantasýn: Haaland inn, Salah út og bíða með Isak Fær nýjan þriggja ára samning þrátt fjögur töp í fyrstu fjórum leikjunum Ísland stendur í stað þrátt fyrir stórsigur Fimm sigurmörk á síðustu sjö mínútunum „Maður spyr sig hvar maður á heppnina inni“ Sjáðu dramatíkina á Anfield: Van Dijk skoraði og Simeone brjálaðist „Svekkjandi að við gefum þeim fjögur mörk“ „Sex til sjö leikmenn haltrandi inni á vellinum“ Sjá meira