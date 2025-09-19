Óttast að Amorim verði rekinn ef illa fer gegn Chelsea

Alan Shearer, markahæsti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar, segir að Manchester United gæti rekið Ruben Amorim ef illa fer gegn Chelsea á morgun.
United er aðeins með fjögur stig eftir fyrstu fjórar umferðirnar í ensku úrvalsdeildinni og féll úr leik fyrir D-deildarliði Grimsby Town í 2. umferð enska deildabikarsins.
Amorim er undir mikilli pressu en Portúgalinn hefur verið gagnrýndur fyrir að halda fast í 3-4-3 leikkerfið sitt. Shearer segir að þessi ósveigjanleiki gæti kostað Amorim starfið hjá United.
Um síðustu helgi tapaði United fyrir City, 3-0, í Manchester-slagnum og Shearer segir að þar hafi munurinn á liðunum komið bersýnilega í ljós.
„Þetta voru menn gegn börnum. Þeir voru langt á eftir þeim í öllum þáttum leiksins þrátt fyrir að hafa eytt svona miklum pening í sumar. Ég held að þeir geti ekki tapað eins þessa helgi. Ef það gerist hefurðu áhyggjur af framtíð stjórans,“ sagði Shearer.
„Hlutirnir verða að lagast fljótt. United getur ekki verið í 14.-16. sæti í ensku úrvalsdeildinni. Þetta hefur ekki batnað hjá þeim og það getur ekki haldið áfram miðað við það sem þeir eyddu. Það þarf eitthvað til að koma þeim á beinu brautina og ef það gerist ekki fljótlega veistu hvernig þessi þjálfarabransi er.“
Þótt illa hafi gengið hjá United er Shearer viss um að Amorim standi við orð sín um að hann muni ekki skipta um leikkerfi eða kvika út frá sinni hugmyndafræði.
„Annað hvort fellur hann á eigið sverð eða nær árangrinum sem hann þarf. Á þessari stundu eru líkurnar honum ekki í hag því fáir af þessum leikmönnum henta kerfinu,“ sagði Shearer.
„Amorim veit og trúir og mun annað hvort halda starfinu eða missa það. Þetta er mjög áhugaverð helgi og hann má ekki við öðru tapi eins og um síðustu helgi.“
Amorim hefur stýrt United í 31 leik í ensku úrvalsdeildinni. Rauðu djöflarnir hafa aðeins unnið átta þeirra, gert sjö jafntefli og tapað sextán.
Leikur United og Chelsea hefst klukkan 16:30 á morgun og verður sýndur beint á Sýn Sport.