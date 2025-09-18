Njarðvíkingar gætu hafa hlaupið á sig með því að viðurkenna að framherjinn Oumar Diouck hefði viljandi sótt sér rautt spjald gegn Keflavík, í umspili Lengjudeildarinnar í fótbolta í gær.
Leikbönn vegna uppsafnaðra spjalda strokast ekki út við það að deildarkeppninni sé nú lokið í Lengjudeildinni, og þurftu nokkrir leikmenn því að taka út bann í fyrstu leikjum umspilsins í gær.
Diouck var svo búinn að safna sér sex gulum spjöldum og þar með einu gulu spjaldi frá því að lenda í banni í gær, og fékk það á 34. mínútu eftir að hafa skorað sitt nítjánda mark í sumar.
En af því að aganefnd KSÍ fundar bara einu sinni í viku, á þriðjudögum, og úrskurðar þar menn í bönn vegna gulra spjalda þá hefði Diouck getað spilað seinni leikinn við Keflavík á sunnudag. Bannið hefði svo tekið gildi næsta miðvikudag og Diouck þurft að taka það út í úrslitaleik umspilsins, ef Njarðvík næði þangað.
Diouck ákvað hins vegar í lok 2-1 sigurs Njarðvíkur í gær að sækja sér annað gult spjald, og þar með rautt. Það þýðir sjálfkrafa eins leiks bann sem hann tæki þá út á sunnudaginn.
Með þessu vonuðust Njarðvíkingar til þess að Diouck gæti spilað úrslitaleikinn, sem liðið stefnir á að komast í.
En eins og bent er á í grein Fótbolta.net í dag þá eru reglur FIFA þannig að sæki leikmenn sér viljandi spjald, til að hafa áhrif á hvenær þeir fara í bann, skuli þeir fá einn aukaleik í bann.
Frægt dæmi um þetta er frá því að Sergio Ramos fékk viljandi gult spjald í Meistaradeild Evrópu, í leik með Real Madrid gegn Ajax í 16-liða úrslitum 2019. Þannig vonaðist hann til þess að vera með hreint borð fyrir 8-liða úrslitin en þangað komst Real reyndar ekki. Geoffrey Kondogbia hafði þá lent í sams konar aðstæðum með Valencia í Evrópudeildinni.
Ramos og Diouck eiga það sameiginlegt að fyrir liggur eins konar játning. Gunnar Heiðar Þorvaldsson, þjálfari Njarðvíkur, sagði þannig í viðtali við Fótbolta.net: „Seinna gula spjaldið þá er hann klárlega að reyna þetta til þess að gefa sér séns á að spila úrslitaleikinn ef við komumst þangað. Þetta er leiðinlegt að þurfa að fara í einhvern svona leik til þess að mögulega spila úrslitaleikinn.“
Svipað atvik varð í fyrra þegar Elmar Kári Cogic, leikmaður Aftureldingar, fékk viljandi rautt spjald til að geta strax tekið út bann og spilað úrslitaleik Lengjudeildarumspilsins. Það plan hans gekk upp en stóri munurinn er sá að hvorki Elmar né þjálfari Aftureldingar, Magnús Már Einarsson, viðurkenndi að um viljaverk væri að ræða.
Það kemur ekki í ljós fyrr en næsta þriðjudag, þegar Aganefnd KSÍ fundar, hver örlög Diouck verða. Mögulega verður leiktíðinni þó lokið þá hjá Njarðvíkingum en þeir eru 2-1 yfir fyrir heimaleik sinn í einvíginu við Keflavík.
Það skýrist svo í úrslitaleiknum á Laugardalsvelli 27. september hvaða lið vinnur umspilið og kemst upp í Bestu deild karla, en í hinu undanúrslitaeinvíginu eigast við HK og Þróttur þar sem HK-ingar eru 4-3 yfir.