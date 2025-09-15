„Ef félagið vill breyta um leikstíl verður það að breyta um mann“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 15. september 2025 09:30 Ruben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United, er undir mikilli pressu. epa/ADAM VAUGHAN Ruben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United, ætlar að halda áfram að spila 3-4-3 leikkerfið sitt þrátt fyrir að Rauðu djöflarnir hafi einungis unnið átta af 31 deildarleik undir hans stjórn. United tapaði fyrir City í Manchester-slagnum í gær, 3-0, og er bara með fjögur stig í 14. sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Amorim er meðvitaður um slæma stöðu United og óánægju stuðningsmanna liðsins en hann hyggst ekki breyta um leikkerfi. „Ég breyti ekki leikstílnum mínum. Ef þeir vilja breyta um leikstíl verða þeir að breyta um mann,“ sagði Amorim á blaðamannafundi eftir leikinn á Etihad í gær. „Ég ætla ekki að breyta og spila minn leikstíl þar til ég vil breyta. Ég skil spurningarnar og þetta er ekki árangur sem þú átt að vera með hjá Manchester United. En margt hefur gerst síðustu mánuði sem þið hafið ekki hugmynd um.“ Amorim segir að spilamennska United sé betri en stigataflan gefur til kynna. Hann muni þó una ákvörðun stjórnarmanna United ef þeir ákveða að skipta um mann í brúnni. „Ég skil allt en ég er ekki tilbúinn að kvitta upp á það að við séum ekki að gera betur. Við erum að gera betur en úrslitin sýna það ekki og úrslitin segja allt. Ég skil það. Mín skilaboð eru þessi: Ég geri allt sem í mínu valdi stendur. Restin er ekki mín ákvörðun. Ég geri mitt besta. Ég þjáist meira en stuðningsmennirnir,“ sagði Amorim sem tók við United af Erik ten Hag í nóvember í fyrra. Í 31 deildarleik undir stjórn Amorims hefur United aðeins náð í 31 stig, eða eitt stig að meðaltali í leik. Liðinu hefur mistekist að skora í þrettán af þessum 31 deildarleik. Næsti leikur United er gegn Chelsea á Old Trafford á laugardaginn kemur. Enski boltinn Tengdar fréttir Keane tók Shaw á teppið: „Gafst upp og alltaf meiddur“ Frammistaða Lukes Shaw í 3-0 tapi Manchester United fyrir Manchester City fór verulega í taugarnar á Roy Keane, fyrrverandi fyrirliða Rauðu djöflanna. 15. september 2025 08:03 Tvö frá Haaland og Manchester er blá Eftir tvö töp í röð er Manchester City komið aftur á sigurbraut eftir öruggan 3-0 sigur gegn Manchester United í stórleik og nágrannaslag liðanna í dag. 14. september 2025 14:40 Mest lesið Carragher sagði „heiladauðan“ Hannibal hafa kostað Burnley stig Enski boltinn Sjáðu City salta United og ískaldan Salah á vítapunktinum Enski boltinn „Ég verð að horfa í spegilinn eftir svona frammistöðu“ Íslenski boltinn Keane tók Shaw á teppið: „Gafst upp og alltaf meiddur“ Enski boltinn Þurftu að aflýsa síðasta leggnum vegna mótmæla Sport Sjáðu mörkin úr mettapi KR Íslenski boltinn Daníel Tristan skoraði tvö og benti á Guðjohnsen-nafnið Fótbolti Glódís langbest Íslendinga í nýja leiknum Fótbolti „Arteta hefur aldrei verið með jafn góðan hóp og núna“ Enski boltinn Skoraði hundraðasta markið eftir 637 daga fjarveru Fótbolti Fleiri fréttir „Ef félagið vill breyta um leikstíl verður það að breyta um mann“ Carragher sagði „heiladauðan“ Hannibal hafa kostað Burnley stig Keane tók Shaw á teppið: „Gafst upp og alltaf meiddur“ „Arteta hefur aldrei verið með jafn góðan hóp og núna“ Sjáðu City salta United og ískaldan Salah á vítapunktinum Víti í blálokin dugði Liverpool Tvö frá Haaland og Manchester er blá Hvoru megin í Manchester er meiri krísa? Sjáðu mörkin úr stórsigrum Arsenal og Spurs og dramatíkina í Lundúnum Sigur í fyrsta leik Andra í enska boltanum Nýi maðurinn hetja Newcastle og skrautlegt sjálfsmark Leeds Spurs í engum vandræðum með tíu Hamra Zubimendi með tvö í frábærum sigri Ekki keyptur til að gera það sama og Ederson Skiptir til Chelsea frá félagi með sömu eigendur Staðfestir að Bayindir verði í markinu gegn Man City Delap gæti verið frá fram í desember Grealish valinn leikmaður mánaðarins í fyrsta sinn Viðhafnarútsending af Doc Zone: Fimm leikir í enska og lokaumferðin í Lengjunni „Báðir með svona Manchester United æxli í heilanum“ Slot í skýjunum eftir ákvörðun þjálfara Svía Er hluti af leikmannahópnum þrátt fyrir að vera í fangelsi Um hnífsárásina sem breytti lífi hans: „Hluti af mér er horfinn“ Engin stig dregin af Chelsea Tyrkneska félagið staðfestir komu Onana Þjálfara kvennaliðs Sheffield United vikið tímabundið frá störfum Chelsea ákært fyrir 74 brot í eigendatíð Abramovich Fertugur Fabianski beðinn um að mæta aftur Ótrúleg breyting á skrautlegum stjóra: Misst fjörutíu kíló á hálfu ári Coote ákærður fyrir að framleiða barnaníðsefni Sjá meira