Tyrk­neska fé­lagið stað­festir komu Onana

Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar
Mættur til Tyrklands.
Lánssamningur markvarðarins André Onana við tyrkneska efstu deildarliðið Trabzonspor hefur formlega verið staðfestur.

Þónokkuð er síðan Kamerúninn var sagður á leið til Tyrklands. Í millitíðinni tókst honum að fá enn eitt undarlega markið á sig, að þessu sinni með landsliði Kamerún.

Kaup Manchester United á hinum unga og óreynda Sanne Lammens þýddu að þolinmæðin í garð Onana var á þrotum.

Eftir tvö heldur slök tímabil sem aðalmarkvörður Man United var Onana kominn á bekkinn og virtist Ruben Amorim, þjálfari liðsins, í raun ekki geta beðið eftir að losa markvörðinn.

Það tókst, allavega um tíma, en Onana mun nú reyna sýna hvað í sér býr í tyrknesku deildinni.

