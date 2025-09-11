Lánssamningur markvarðarins André Onana við tyrkneska efstu deildarliðið Trabzonspor hefur formlega verið staðfestur.
Þónokkuð er síðan Kamerúninn var sagður á leið til Tyrklands. Í millitíðinni tókst honum að fá enn eitt undarlega markið á sig, að þessu sinni með landsliði Kamerún.
Kaup Manchester United á hinum unga og óreynda Sanne Lammens þýddu að þolinmæðin í garð Onana var á þrotum.
Eftir tvö heldur slök tímabil sem aðalmarkvörður Man United var Onana kominn á bekkinn og virtist Ruben Amorim, þjálfari liðsins, í raun ekki geta beðið eftir að losa markvörðinn.
Yeni evine hoş geldin, 𝑂𝑛𝑎𝑛𝑎 🇨🇲 pic.twitter.com/2BpzPmNBio— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 11, 2025
Það tókst, allavega um tíma, en Onana mun nú reyna sýna hvað í sér býr í tyrknesku deildinni.