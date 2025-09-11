Chelsea ákært fyrir 74 brot í eigu Abramovich Ágúst Orri Arnarson skrifar 11. september 2025 11:01 Roman Abramovich var eigandi Chelsea í tæpa tvo áratugi en seldi félagið tilneyddur árið 2022. Alexander Hassenstein - UEFA/UEFA via Getty Images Chelsea stendur nú frammi fyrir 74 ákærum frá enska knattspyrnusambandinu, fyrir brot á fjármálareglum í eigendatíð Romans Abramovich. Ákærurnar snúa að brotum sem áttu sér stað frá 2009 til 2022, þá aðallega frá 2011 til 2016, eftir því sem kemur fram í tilkynningu enska knattspyrnusambandsins. Roman Abramovich var þá eigandi Chelsea og hann er talinn hafa styrkt félagið fjárhagslega með ólögmætum leiðum. Talið er að tugir milljónir punda hafi streymt inn og út úr félaginu án þess að greint hafi verið frá því. Fjármunirnir hafi meðal annars verið nýttir til að greiða umboðsmanni Eden Hazard og samstarfsaðila Antonio Conte. Chelsea brást snöggt við og svaraði með eigin yfirlýsingu. Þar segir að þegar félagið var keypt af Todd Boehly vorið 2022 hafi viss frávik í fjármálum félagsins fundist og ýmislegt bent til þess að reglur hafi verið brotnar. Chelsea hafi þá sjálft tilkynnt það til enska knattspyrnusambandsins og muni halda áfram að aðstoða við rannsókn málsins. Að lokum í yfirlýsingu Chelsea er enska knattspyrnusambandinu þakkað fyrir samvinnuvilja í málinu, sem snúi að brotum sem áttu sér stað fyrir um áratug eða meira. Enski boltinn Mest lesið Tók tíuna af Messi og sló met Maradona Fótbolti Ótrúleg breyting á skrautlegum stjóra: Misst fjörutíu kíló á hálfu ári Enski boltinn Yankees heiðruðu Charlie Kirk Sport Slóvenar saltvondir út í dómarana: „Hvað er hægt að segja?“ Körfubolti Púaður á Prinsavöllum en fær góðar móttökur í Mílanó Fótbolti Fertugur Fabianski beðinn um að mæta aftur Enski boltinn Bognir en hvergi bangnir: „Ekki alltaf sólskin og sleikjóar“ Handbolti Flugu inn á HM þrátt fyrir átta markalaus jafntefli Fótbolti Ómar Ingi fór áfram hamförum Handbolti Dagskráin í dag: Úrslitastund fyrir ÍA Sport Fleiri fréttir Chelsea ákært fyrir 74 brot í eigu Abramovich Fertugur Fabianski beðinn um að mæta aftur Ótrúleg breyting á skrautlegum stjóra: Misst fjörutíu kíló á hálfu ári Coote ákærður fyrir að framleiða barnaníðsefni Man. Utd er ekki eins lélegt og flestir halda Ange tekinn við Forest: „Hefur sýnt og sannað að hann geti unnið titla“ Liverpool hyggst fá Guéhi frítt Postecoglou að taka við Forest Nuno rekinn frá Forest Segir að treyja Man United sé þung byrði Man City og úrvalsdeildin náð sáttum varðandi auglýsingasamninga „Tottenham Hotspur er ekki til sölu“ Rúrik segir að Füllkrug vilji ekki láta laga tennurnar í sér Gyökeres vitni í réttarhöldum Segir að Liverpool-menn muni sennilega aldrei jafna sig á fráfalli Jota Orðin dýrust í sögu kvennaboltans Fantasýn: „Ekki kaupa Isak núna“ Levy var neyddur til að hætta Maðurinn sem keyrði á Liverpool stuðningsfólkið neitar sök Ein sú besta gæti snúið aftur eftir 20 mánaða fjarveru Gæti orðið fyrsti músliminn til að spila fyrir enska landsliðið Levy hættur hjá Tottenham eftir 25 ár í starfi Mo Salah var ekki skemmt vegna færslu um fyrrum félaga Setti nýtt heimsmet í Liverpool treyjum Chiesa og Tel ekki valdir í Meistaradeild en Dowman gæti slegið met Liverpool eyddi meira en öll sádi-arabíska deildin til samans Rauðu djöflarnir horfa til framtíðar með nýjum markverði Sunnudagsmessan: Fylltu í eyðurnar Guardiola fer ótroðnar slóðir með Donnarumma milli stanganna Grimsby notaði ólöglegan leikmann gegn United en slapp með sekt Sjá meira