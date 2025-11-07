Dæmdur sekur vegna sex viðbjóðslegra færslna Sindri Sverrisson skrifar 7. nóvember 2025 22:16 Joey Barton mætti með bros á vör fyrir rétt í vikunni. Getty/Peter Byrne Fótboltamaðurinn fyrrverandi Joey Barton hefur verið dæmdur sekur fyrir „gróflega móðgandi“ skrif á samfélagsmiðlum. Skrifin beindust að fjölmiðlafólki. Barton, sem er 43 ára, var fundinn sekur í sex ákæruliðum. Skrifin beindust að útvarpsþáttastjórnandanum Jeremy Vine og sjónvarpskonunum Lucy Ward og Eni Aluko. Barton líkti til að mynda Aluko og Ward við raðmorðingjaparið Fred og Rose West í skrifum sínum, og kallaði Vine „hjólaníðing“ [e. Bike Nonce] sem héldi hlífiskildi yfir barnaníðingum. BREAKING: Former footballer Joey Barton found guilty of six counts of sending "grossly offensive" social media posts directed at Jeremy Vine, Lucy Ward and Eni Aluko. pic.twitter.com/SR5jxArw00— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 7, 2025 Kviðdómendur við Liverpool Crown Court féllust á rök saksóknara um að Barton hefði „farið yfir mörkin milli tjáningarfrelsis og glæps“ í sex ákæruliðum. Barton, sem á sínum tíma var leikmaður Manchester City, QPR og Newcastle, var hins vegar sýknaður af sex öðrum ákæruliðum af svipuðum toga. Barton, sem er með 2,7 milljónir fylgjenda á samfélagsmiðlinum X, bar fyrir sig að hann hefði aðeins verið að beita svörtum og heimskulegum húmor. Hann hefði aldrei ætlað sér að gefa í skyn að Vine væri barnaníðingur, þrátt fyrir að skrifa til að mynda að fólk ætti að hringja í neyðarlínuna ef það sæi hann nálægt barnaskóla. Það kemur í ljós 8. desember hvaða refsingu Barton mun hljóta en dómari varaði hann við því að það væri mjög heimskulegt að skrifa um málið á samfélagsmiðlum fram að því. Enski boltinn Mest lesið „Orðfærið og dónaskapurinn með ólíkindum“ Handbolti „Hallærislegasta smjaður sem íþróttaheimurinn hefur nokkurn tíma séð“ Fótbolti Fá ekki hollensku stjörnuna til að yfirgefa rándýra hótelsvítu Fótbolti Uppgjör: Grindavík - Keflavík 104-92 | Ekkert stöðvar Grindvíkinga Körfubolti „Hlutir sem gerast þarna sem sátu aðeins í mér“ Íslenski boltinn Goðsögnin sem tortímdi ferlinum handtekinn í Dúbæ og framseldur Sport Ronaldo útskýrir skrópið sitt í jarðarför Diogo Jota Fótbolti Ingibergur hættir sem formaður: „Miklar tilfinningar innra með mér“ Körfubolti Albert mættur aftur til Flórens og fær nýjan þjálfara í dag Fótbolti Slot segir að Isak sé byrjaður aftur að æfa en bað um eitt Enski boltinn Fleiri fréttir Dæmdur sekur vegna sex viðbjóðslegra færslna Fantasýn: Er að hugsa um að taka fyrirliðabandið af Haaland Slot segir að Isak sé byrjaður aftur að æfa en bað um eitt Fantasýn: Sölvi Tryggva með leynivopn Fótboltaleikur í beinni á TikTok í fyrsta sinn Góður í að þekkja stórstjörnur sem börn Segir að Man United sé ekki að búa til Harlem Globetrotters-lið Spilaði meira en síðustu tvo mánuði til samans „Mér finnst þetta ekki leiðinlegur fótbolti“ Rooney að kenna að Liverpool er komið á sigurbrautina á ný? Fékk faðmlag frá konu Diogo Jota í miðju maraþoni Ógnaði leikmanni Tottenham með byssu út á götu David Beckham aðlaður: „Ég gæti ekki verið stoltari“ Viðtal Kjartans við Carrick: „Þolinmæðin minni og dómharkan meiri í hverri viku“ Sjáðu glæsilegan einleik Ndiayes og jöfnunarmarkið frá Xhaka Fannst Tottenham spila eins og fjórðu deildarlið gegn Chelsea Yfirburðir Sunderland dugðu ekki til sigurs Telja United mun líklegra til að enda í sjöunda en öðru sæti Rekinn eftir aðeins fimm mánuði í starfi Ósammála um Gyökeres: „Hefðirðu verið ánægður með fjögur mörk?“ Eigandi Forest býður fram aðstoð eftir stunguárásina Gæti tekið við Úlfunum ellefu mánuðum eftir að hafa verið rekinn frá þeim Sjáðu mörkin úr kærkomnum sigri West Ham og tvennu Haalands Van Dijk frábiður sér letilega gagnrýni Rooneys Segir allt tal um leiðinlegan fótbolta hjá Arsenal heimskulegt Guardiola segir að dómararnir hafi verið á móti City í áratug „Örugglega nokkrir Fantasy-þjálfarar ósáttir“ „Haaland er þetta góður“ Annað tap spútnikliðsins kom í Manchester Loksins West Ham-sigur í London Sjá meira