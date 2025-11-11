Missa af landsleik af því að þeir eru ekki bólusettir Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 11. nóvember 2025 09:03 Bólusetningarvandræði þriggja landsliðsmanna þýðir að bræðurnir Alexis Mac Allister og Kevin Mac Allister fá að vera saman í argentínska landsliðinu í fyrsta sinn. Getty/Andrew Powell Kevin Mac Allister, eldri bróðir miðjumanns Liverpool, Alexis Mac Allister, hefur verið valinn í argentínska landsliðið í fótbolta í fyrsta sinn en hann fékk útkall eftir að þrír leikmenn forfölluðust úr hópnum. Ástæðan fyrir því að þrír leikmenn Atlético Madrid, þeir Nahuel Molina, Julián Álvarez og Giuliano Simeone, geta ekki verið með í þessum glugga er afar sérstök. Þeir fá ekki að fara með í ferðina til Afríku því þeir hafa ekki verið bólusettir fyrir gulusótt, sem er skilyrði fyrir því að koma til Angóla, að sögn argentínska knattspyrnusambandsins. 💣🚨 BREAKING - OFFICIAL: Julián Álvarez, Giuliano Simeone and Nahuel Molina have been left out of the Argentina national team for their upcoming friendly.They did not complete in time the health procedures related to the yellow fever vaccine required for entry into Angola. pic.twitter.com/gxOpVSw7eV— Atletico Universe (@atletiuniverse) November 10, 2025 Auk Mac Allister mun varnarmaður Manchester United, Lisandro Martínez, einnig koma til móts við landsliðið þrátt fyrir að hafa ekki spilað með úrvalsdeildarliðinu síðan í febrúar vegna alvarlegra hnémeiðsla. Þeir voru kallaðir inn í argentínska hópinn ásamt Emiliano Buendía úr Aston Villa. Argentínska knattspyrnusambandið staðfesti að Martínez, sem er að nálgast fullan bata eftir að hafa slitið krossband í tapi United á heimavelli gegn Crystal Palace þann 2. febrúar, verði skoðaður af læknateymi þeirra og verði með restinni af hópnum en muni þó ekki spila gegn Angóla. Stóra fréttin er því að Kevin Mac Allister mun vera í landsliðsverkefni með bróður sínum í fyrsta sinn. Alexis Mac Allister hefur verið landsliðsmaður í mörg ár en nú fær stóri bróðir einnig að vera með. Kevin, 28 ára, þakkaði liðsfélögum sínum hjá Union St.-Gilloise fyrir að hjálpa sér að láta draum sinn rætast. „Ég vil bara þakka öllum,“ sagði hann í myndbandi sem félagið hans birti á meðan hann ávarpaði liðsfélaga sína í búningsklefanum á sunnudag. „Því tveimur tímum fyrir leikinn í dag [1-1 jafntefli í deildinni gegn Mechelen] fékk ég símtal. Á morgun flýg ég til Alicante til að vera með landsliðinu. Þetta verður í fyrsta skiptið mitt og ég veit að ég er ekki þar bara fyrir sjálfan mig heldur líka þökk sé fólkinu í þessum búningsklefa,“ sagði Kevin Mac Allister. „Þannig að ég vil nota þetta tækifæri til að þakka öllum.“ Kevin, sem gekk til liðs við belgíska liðið Union St.-Gilloise sumarið 2023 frá Argentinos Juniors, sagði að fjölskylda hans væri himinlifandi. „Fjölskyldan mín er mjög ánægð. Þegar ég hringdi í konuna mína var hún þegar farin að gráta svo þetta er virkilega góð tilfinning. Á morgun mun ég láta draum rætast,“ sagði Mac Allister. Bróðir Kevins, Alexis, vann heimsmeistarakeppnina 2022 og Copa América 2024 með Argentínu. Hann hefur skorað sex mörk í 41 leik fyrir landsliðið. Liverpool’s Alexis Mac Allister will now be joined by his older brother Kevin Mac Allister who just received his first call-up to the Argentinian National team 👏 pic.twitter.com/NWYjHh3c8l— ESPN FC (@ESPNFC) November 10, 2025 HM 2026 í fótbolta Angóla Mest lesið „Allir í kringum íþróttir ættu að hafa áhyggjur“ Sport Messi laumaðist inn á leikvang Barcelona og lét engan vita Fótbolti Gummi Ben fékk hláturskast ársins Fótbolti Kaldasta fagnið í bransanum orðið að vörumerki Enski boltinn Nagelsmann um Wirtz: Liðsfélagarnir í Liverpool gætu nú aðeins hjálpað honum Enski boltinn „Vont að vakna einn daginn og geta ekki gert það sem ég vil“ Sport Missa af landsleik af því að þeir eru ekki bólusettir Fótbolti Slakur undirbúningur hjá Ármanni: „Þær virðast koma bara alveg af fjöllum“ Körfubolti Spilaði í NFL-deildinni nýbúinn að greinast með krabbamein Sport Dagskráin í dag: VARsjáin skoðar markið og Lokasóknin sækir til Nashville Sport Fleiri fréttir María valin nýliði ársins: Eins óútreiknanleg og Eyjafjallajökull Missa af landsleik af því að þeir eru ekki bólusettir Gummi Ben fékk hláturskast ársins Nagelsmann um Wirtz: Liðsfélagarnir í Liverpool gætu nú aðeins hjálpað honum Messi laumaðist inn á leikvang Barcelona og lét engan vita Kaldasta fagnið í bransanum orðið að vörumerki Rúmlega þúsund leikmenn til rannsóknar: Liðsfélagi Loga settur í bann Alexandra lagði upp og María fór á kostum í Íslendingaslag Sesko ekki með sjálfstraust og dregur sig úr landsliðshópnum Ingibjörg fagnaði langþráðum sigri Liverpool kvartar í dómarasamtökunum Rekinn úr starfi í annað sinn á þessu ári Maðurinn sem Liverpool leyfði að fara með eitt af mörkum ársins Yamal hefur þurft að þola tvöfalt meiri rasisma en Vinicius Messi um endurkomu til Barcelona: „Ég vona það einn daginn“ „Algjört bull“ eða „rétt ákvörðun“? Mætti sínu gamla liði í fyrsta sinn og skoraði tvö sjálfsmörk Hjörvar sagði González fá símtal: „Ef það gerist þá verður það frábært“ Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Stelpurnar okkar byrja á erfiðasta glugga sögunnar Ætlaði að hætta að velja Eið Smára í landsliðið eftir fýluferð til Englands Rooney og Schmeichel fundu til með Liverpool: „Þetta er slæm ákvörðun“ Vill halda Heimi og írska liðið lélegt Markvörður með skóflu á lofti í miðjum úrslitaleik Markaregn í enska boltanum í dag Inter aftur á toppinn eftir sigur á Lazio Sjáðu mörkin og allt það helsta úr meistaraslagnum Þrenna frá Lewandowski og Rashford í stuði Kristall Máni á skotskónum í sigurleik Enginn varið fleiri víti en Mamardashvili Sjá meira