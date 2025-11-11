Er framherji Brentford óvænt að banka á landsliðsdyrnar hjá Brasilíu? Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 11. nóvember 2025 12:03 Igor Thiago fagnar öðru marka sinna á móti Newcastle um síðustu helgi. Getty/Rob Newell - Það vantar ekki samkeppnina um sæti í HM-hóp Brasilíumanna næsta sumar en einn af þeim sem koma kannski til greina kemur úr óvæntri átt. Hvað er þetta með Brentford-liðið? Fyrst var það Ivan Toney. Svo komu Bryan Mbeumo og Yoane Wissa. Nú er það Igor Thiago. Liðið selur bestu framherjana sína en alltaf finna þeir nýjan gullmola í staðinn. Aðeins með Haaland fleiri Á þessu tímabili í ensku úrvalsdeildinni hefur aðeins Erling Braut Haaland, framherji Manchester City (14 mörk), skorað fleiri mörk í ensku úrvalsdeildinni en Thiago, sem hefur skorað átta. Two more goals for Igor Thiago at the weekend! The Brentford forward has been on fire so far this season 🔥 pic.twitter.com/f3I1wjfJBi— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 10, 2025 Brasilíumaðurinn skoraði tvö mörk gegn Newcastle og fyrir vikið er Brentford-liðið í ellefta sætinu aðeins tveimur stigum frá fimmta sætinu. Breska ríkisútvarpið heldur því fram að frammistaða Thiago hljóti að vekja athygli brasilíska landsliðsþjálfarans Carlo Ancelotti. Thiago hefur ekki enn spilað fyrir brasilíska landsliðið en þessi 24 ára leikmaður getur einnig spilað fyrir Búlgaríu. „Hann hefur verið ansi góður, er það ekki? Hann vex í vexti og sjálfstrausti og hefur verið nokkuð stórkostlegur á þessu tímabili,“ sagði Keith Andrews, stjóri Brentford, sem tók við af Thomas Frank í sumar. Elskar lífið og elskar fótbolta „Við erum hungruð í að ná árangri og við erum með hungraðan hóp. Það er mjög mikilvægt. Thiago er gott dæmi um það. Hann er í frábæru formi, elskar lífið og elskar fótbolta,“ sagði Andrews. Thiago hafnaði tækifæri til að spila fyrir U23-landslið Brasilíu til að halda möguleikum sínum opnum á alþjóðavettvangi. Hann hefur áður lýst yfir löngun til að spila fyrir Brasilíu og sagði við Daily Mail: „Mig hefur alltaf dreymt um að geta spilað fyrir Brasilíu.“ „Ég bið Guð alltaf um að þegar hann velur mig í landsliðið, þá vil ég ekki fara bara til að fara. Þegar ég kemst þangað, vil ég vera þar,“ sagði Thiago. Gríðarleg samkeppni En samkeppnin um sóknarstöður í liði Ancelottis er gríðarlega mikil – meðal annarra eru Vinicius Jr, Rodrygo og Raphinha. Önnur nöfn sem koma til greina eru Willian Estevao, Richarlison, Matheus Cunha og Joao Pedro, sem allir spila nú í ensku úrvalsdeildinni. 🔎 Igor Thiago é o vice-artilheiro da Premier League 2025/26! 🇧🇷🔥⚔️ 11 jogos ⚽️ 8 gols (!)⏰ 116 mins p/ participar de gol (!)🥅 62% conversão de chances claras (8/13!)👟 25 finalizações (15 no gol!)🎯 3.1 finaizações p/ marcar gol (!)💪 60 duelos ganhos (!)💯 Nota… pic.twitter.com/bRonjO4WR7— Sofascore Brasil (@SofascoreBR) November 9, 2025 En með níu mörk í öllum keppnum á þessu tímabili – fleiri en nokkur af hinum nefndu leikmönnum – gæti orðið ómögulegt fyrir Ancelotti að hunsa Thiago að mati BBC. Það hefur ekki alltaf verið dans á rósum fyrir Thiago, sem var keyptur fyrir þrjátíu milljónir punda frá Club Brugge í júlí 2024. Hann átti að koma í stað Ivans Toney sem yfirgaf Brentford. Hins vegar átti Brasilíumaðurinn erfitt uppdráttar á sínu fyrsta tímabili í Vestur-Lundúnum vegna meiðsla og lauk því án þess að skora mark í átta leikjum. Mbeumo og Wissa fylltu skarðið með fjörutíu mörkum samanlagt – en brotthvarf þeirra í sumar, til Manchester United og Newcastle, opnaði dyrnar fyrir Thiago. Hann hefur gripið tækifærið og með sama áframhaldi þá hlýtur hann að vera á langa listanum hjá Ancelotti. Only Erling Haaland has scored more goals this season than @BrentfordFC's Igor Thiago! ✨ pic.twitter.com/FeVN9epcRv— Premier League (@premierleague) November 10, 2025 Enski boltinn Mest lesið „Allir í kringum íþróttir ættu að hafa áhyggjur“ Sport Messi laumaðist inn á leikvang Barcelona og lét engan vita Fótbolti Gummi Ben fékk hláturskast ársins Fótbolti Þurfa að borga háar fjárhæðir fyrir bílastæði á HM Fótbolti Missa af landsleik af því að þeir eru ekki bólusettir Fótbolti María valin nýliði ársins: Eins óútreiknanleg og Eyjafjallajökull Fótbolti Nagelsmann um Wirtz: Liðsfélagarnir í Liverpool gætu nú aðeins hjálpað honum Enski boltinn „Vont að vakna einn daginn og geta ekki gert það sem ég vil“ Sport Kaldasta fagnið í bransanum orðið að vörumerki Enski boltinn Liverpool-stjarna vill ekki spila fyrir ítalska landsliðið Fótbolti Fleiri fréttir „Menn beita öllum brögðum“ Er framherji Brentford óvænt að banka á landsliðsdyrnar hjá Brasilíu? Nagelsmann um Wirtz: Liðsfélagarnir í Liverpool gætu nú aðeins hjálpað honum Kaldasta fagnið í bransanum orðið að vörumerki Liverpool kvartar í dómarasamtökunum „Algjört bull“ eða „rétt ákvörðun“? Mætti sínu gamla liði í fyrsta sinn og skoraði tvö sjálfsmörk Hjörvar sagði González fá símtal: „Ef það gerist þá verður það frábært“ Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Rooney og Schmeichel fundu til með Liverpool: „Þetta er slæm ákvörðun“ Fjögur mörk, varið víti og Villa upp í sjöunda sætið Öruggur sigur City Færðu auglýsingaskiltin til að trufla löng innköst Arsenal Sjáðu alla dramatíkina og mörkin í enska í gær Sanngjarn heimasigur Tveir í röð hjá West Ham og þægilegt hjá Everton Dramatík í uppbótartíma Amorim fannst vanta hugrekki til að klára leikinn Stefán Teitur og félagar upp í þriðja sætið Tvö mörk í uppbótartíma í ótrúlegum leik Boro bannar Edwards að stýra liðinu í dag Ósammála Wenger að Wirtz hafi skemmt miðju Liverpool „Allt sem er satt í dag gæti verið lygi eftir þrjár vikur“ Þakklátur Klopp fyrir ríginn: „Ég sakna hans“ Dæmdur sekur vegna sex viðbjóðslegra færslna Fantasýn: Er að hugsa um að taka fyrirliðabandið af Haaland Slot segir að Isak sé byrjaður aftur að æfa en bað um eitt Fantasýn: Sölvi Tryggva með leynivopn Fótboltaleikur í beinni á TikTok í fyrsta sinn Góður í að þekkja stórstjörnur sem börn Sjá meira