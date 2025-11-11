Enski boltinn

Er fram­herji Brentford ó­vænt að banka á landsliðsdyrnar hjá Brasilíu?

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Igor Thiago fagnar öðru marka sinna á móti Newcastle um síðustu helgi.
Það vantar ekki samkeppnina um sæti í HM-hóp Brasilíumanna næsta sumar en einn af þeim sem koma kannski til greina kemur úr óvæntri átt.

Hvað er þetta með Brentford-liðið? Fyrst var það Ivan Toney. Svo komu Bryan Mbeumo og Yoane Wissa. Nú er það Igor Thiago.

Liðið selur bestu framherjana sína en alltaf finna þeir nýjan gullmola í staðinn.

Aðeins með Haaland fleiri

Á þessu tímabili í ensku úrvalsdeildinni hefur aðeins Erling Braut Haaland, framherji Manchester City (14 mörk), skorað fleiri mörk í ensku úrvalsdeildinni en Thiago, sem hefur skorað átta.

Brasilíumaðurinn skoraði tvö mörk gegn Newcastle og fyrir vikið er Brentford-liðið í ellefta sætinu aðeins tveimur stigum frá fimmta sætinu.

Breska ríkisútvarpið heldur því fram að frammistaða Thiago hljóti að vekja athygli brasilíska landsliðsþjálfarans Carlo Ancelotti. Thiago hefur ekki enn spilað fyrir brasilíska landsliðið en þessi 24 ára leikmaður getur einnig spilað fyrir Búlgaríu.

„Hann hefur verið ansi góður, er það ekki? Hann vex í vexti og sjálfstrausti og hefur verið nokkuð stórkostlegur á þessu tímabili,“ sagði Keith Andrews, stjóri Brentford, sem tók við af Thomas Frank í sumar.

Elskar lífið og elskar fótbolta

„Við erum hungruð í að ná árangri og við erum með hungraðan hóp. Það er mjög mikilvægt. Thiago er gott dæmi um það. Hann er í frábæru formi, elskar lífið og elskar fótbolta,“ sagði Andrews.

Thiago hafnaði tækifæri til að spila fyrir U23-landslið Brasilíu til að halda möguleikum sínum opnum á alþjóðavettvangi. Hann hefur áður lýst yfir löngun til að spila fyrir Brasilíu og sagði við Daily Mail: „Mig hefur alltaf dreymt um að geta spilað fyrir Brasilíu.“

„Ég bið Guð alltaf um að þegar hann velur mig í landsliðið, þá vil ég ekki fara bara til að fara. Þegar ég kemst þangað, vil ég vera þar,“ sagði Thiago.

Gríðarleg samkeppni

En samkeppnin um sóknarstöður í liði Ancelottis er gríðarlega mikil – meðal annarra eru Vinicius Jr, Rodrygo og Raphinha. Önnur nöfn sem koma til greina eru Willian Estevao, Richarlison, Matheus Cunha og Joao Pedro, sem allir spila nú í ensku úrvalsdeildinni.

En með níu mörk í öllum keppnum á þessu tímabili – fleiri en nokkur af hinum nefndu leikmönnum – gæti orðið ómögulegt fyrir Ancelotti að hunsa Thiago að mati BBC.

Það hefur ekki alltaf verið dans á rósum fyrir Thiago, sem var keyptur fyrir þrjátíu milljónir punda frá Club Brugge í júlí 2024. Hann átti að koma í stað Ivans Toney sem yfirgaf Brentford.

Hins vegar átti Brasilíumaðurinn erfitt uppdráttar á sínu fyrsta tímabili í Vestur-Lundúnum vegna meiðsla og lauk því án þess að skora mark í átta leikjum.

Mbeumo og Wissa fylltu skarðið með fjörutíu mörkum samanlagt – en brotthvarf þeirra í sumar, til Manchester United og Newcastle, opnaði dyrnar fyrir Thiago. Hann hefur gripið tækifærið og með sama áframhaldi þá hlýtur hann að vera á langa listanum hjá Ancelotti.

