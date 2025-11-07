Enski boltinn

Þakk­látur Klopp fyrir ríginn: „Ég sakna hans“

Sindri Sverrisson skrifar
Pep Guardiola heldur upp a mikil tímamót á sunnudaginn.
Pep Guardiola stýrir Manchester City gegn Liverpool í stórleik helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni á sunnudaginn, í sínum þúsundasta leik sem knattspyrnustjóri. Hann hefur notið þess mikla rígs sem myndast hefur á milli liðanna.

City og Liverpool eru einu liðin sem orðið hafa Englandsmeistarar á síðustu átta árum og er Guardiola þakklátur sínum gamla keppinaut, Þjóðverjanum Jürgen Klopp, fyrir að hafa haldið sér á tánum í gegnum árin. Um þetta ræddi hann á blaðamannafundi í dag eins og sjá má hér að neðan.

„Ég held að við höfum ýtt Liverpool áfram til að verða betri og þeir ýttu okkur áfram til að verða betri, það er alveg víst,“ sagði Guardiola.

„Ef ég þyrfti að velja einn keppinaut fyrir þennan persónulega áfanga – ég vil deila honum með mörgum, mörgum – þá væri þetta besti kosturinn,“ sagði Guardiola um að þúsundasti leikurinn yrði gegn Liverpool.

„Því ég hef verið í þessu landi lengur en nokkurs staðar. Áhrif Barcelona á líf mitt eftir að hafa verið þar boltastrákur, fótboltamaður og stjóri eru augljós og Bayern var líka ótrúlegt skref.“

Liverpool og Tottenham eru þau lið sem tekist hefur oftast að vinna City undir stjórn Guardiola, eða tíu sinnum, og Klopp gekk öðrum stjórum betur að finna leiðir til að klekkja á Spánverjanum.

„Liverpool, sérstaklega með Jurgen, hefur verið stærsti keppinauturinn í þessu landi,“ sagði Guardiola. „Þetta gæti ekki verið betra, satt best að segja. Alheimurinn ákvað þetta. Það er gott að upplifa þetta þegar við erum upp á okkar besta.

Það sem gerðist á tímabili Jurgens þýðir að þetta hefur verið stærsti rígurinn því kannski eftir fyrsta tímabilið hans þá var keppnin um titilinn á milli okkar og þeirra.

Ég naut alltaf þessa heilbrigða rígs. Ég hafði alltaf á tilfinningunni hversu mikið við bárum virðingu hvor fyrir öðrum. Jurgen gaf mér mikið og ég sakna hans. Hann gaf mér mikið hvað varðar hversu mikið ég þurfti að leggja á mig til að reyna að sigra hann,“ sagði Guardiola.

