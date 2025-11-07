Þakklátur Klopp fyrir ríginn: „Ég sakna hans“ Sindri Sverrisson skrifar 7. nóvember 2025 23:03 Pep Guardiola heldur upp a mikil tímamót á sunnudaginn. Getty/Gareth Copley Pep Guardiola stýrir Manchester City gegn Liverpool í stórleik helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni á sunnudaginn, í sínum þúsundasta leik sem knattspyrnustjóri. Hann hefur notið þess mikla rígs sem myndast hefur á milli liðanna. City og Liverpool eru einu liðin sem orðið hafa Englandsmeistarar á síðustu átta árum og er Guardiola þakklátur sínum gamla keppinaut, Þjóðverjanum Jürgen Klopp, fyrir að hafa haldið sér á tánum í gegnum árin. Um þetta ræddi hann á blaðamannafundi í dag eins og sjá má hér að neðan. Klippa: Guardiola ræddi um ríginn við Liverpool „Ég held að við höfum ýtt Liverpool áfram til að verða betri og þeir ýttu okkur áfram til að verða betri, það er alveg víst,“ sagði Guardiola. „Ef ég þyrfti að velja einn keppinaut fyrir þennan persónulega áfanga – ég vil deila honum með mörgum, mörgum – þá væri þetta besti kosturinn,“ sagði Guardiola um að þúsundasti leikurinn yrði gegn Liverpool. „Því ég hef verið í þessu landi lengur en nokkurs staðar. Áhrif Barcelona á líf mitt eftir að hafa verið þar boltastrákur, fótboltamaður og stjóri eru augljós og Bayern var líka ótrúlegt skref.“ Liverpool og Tottenham eru þau lið sem tekist hefur oftast að vinna City undir stjórn Guardiola, eða tíu sinnum, og Klopp gekk öðrum stjórum betur að finna leiðir til að klekkja á Spánverjanum. „Liverpool, sérstaklega með Jurgen, hefur verið stærsti keppinauturinn í þessu landi,“ sagði Guardiola. „Þetta gæti ekki verið betra, satt best að segja. Alheimurinn ákvað þetta. Það er gott að upplifa þetta þegar við erum upp á okkar besta. Það sem gerðist á tímabili Jurgens þýðir að þetta hefur verið stærsti rígurinn því kannski eftir fyrsta tímabilið hans þá var keppnin um titilinn á milli okkar og þeirra. Ég naut alltaf þessa heilbrigða rígs. Ég hafði alltaf á tilfinningunni hversu mikið við bárum virðingu hvor fyrir öðrum. Jurgen gaf mér mikið og ég sakna hans. Hann gaf mér mikið hvað varðar hversu mikið ég þurfti að leggja á mig til að reyna að sigra hann,“ sagði Guardiola. Enski boltinn Mest lesið „Orðfærið og dónaskapurinn með ólíkindum“ Handbolti „Hallærislegasta smjaður sem íþróttaheimurinn hefur nokkurn tíma séð“ Fótbolti „Hlutir sem gerast þarna sem sátu aðeins í mér“ Íslenski boltinn Fá ekki hollensku stjörnuna til að yfirgefa rándýra hótelsvítu Fótbolti Ronaldo útskýrir skrópið sitt í jarðarför Diogo Jota Fótbolti Goðsögnin sem tortímdi ferlinum handtekinn í Dúbæ og framseldur Sport Uppgjör: Grindavík - Keflavík 104-92 | Ekkert stöðvar Grindvíkinga Körfubolti Pálmi í ótímabundið leyfi Íslenski boltinn Sá húsið sitt brenna til kaldra kola Körfubolti Ingibergur hættir sem formaður: „Miklar tilfinningar innra með mér“ Körfubolti Fleiri fréttir Þakklátur Klopp fyrir ríginn: „Ég sakna hans“ Dæmdur sekur vegna sex viðbjóðslegra færslna Fantasýn: Er að hugsa um að taka fyrirliðabandið af Haaland Slot segir að Isak sé byrjaður aftur að æfa en bað um eitt Fantasýn: Sölvi Tryggva með leynivopn Fótboltaleikur í beinni á TikTok í fyrsta sinn Góður í að þekkja stórstjörnur sem börn Segir að Man United sé ekki að búa til Harlem Globetrotters-lið Spilaði meira en síðustu tvo mánuði til samans „Mér finnst þetta ekki leiðinlegur fótbolti“ Rooney að kenna að Liverpool er komið á sigurbrautina á ný? Fékk faðmlag frá konu Diogo Jota í miðju maraþoni Ógnaði leikmanni Tottenham með byssu út á götu David Beckham aðlaður: „Ég gæti ekki verið stoltari“ Viðtal Kjartans við Carrick: „Þolinmæðin minni og dómharkan meiri í hverri viku“ Sjáðu glæsilegan einleik Ndiayes og jöfnunarmarkið frá Xhaka Fannst Tottenham spila eins og fjórðu deildarlið gegn Chelsea Yfirburðir Sunderland dugðu ekki til sigurs Telja United mun líklegra til að enda í sjöunda en öðru sæti Rekinn eftir aðeins fimm mánuði í starfi Ósammála um Gyökeres: „Hefðirðu verið ánægður með fjögur mörk?“ Eigandi Forest býður fram aðstoð eftir stunguárásina Gæti tekið við Úlfunum ellefu mánuðum eftir að hafa verið rekinn frá þeim Sjáðu mörkin úr kærkomnum sigri West Ham og tvennu Haalands Van Dijk frábiður sér letilega gagnrýni Rooneys Segir allt tal um leiðinlegan fótbolta hjá Arsenal heimskulegt Guardiola segir að dómararnir hafi verið á móti City í áratug „Örugglega nokkrir Fantasy-þjálfarar ósáttir“ „Haaland er þetta góður“ Annað tap spútnikliðsins kom í Manchester Sjá meira